Società e Allegri sotto accusa: “È stato l’errore del secolo”

La Juventus rischia di compromettere già la stagione, con Allegri sotto esame nei prossimi match: è stato l’errore del secolo

Quella contro il Milan era una grande occasione per i bianconeri, che avrebbero potuto avvicinarsi alla vetta e ridare speranza ad un’intera stagione: invece, è arrivata una sconfitta che sa di arresa totale. Ora sono tutti sotto esame in casa Juventus.

In estate la dirigenza ha operato un mercato importante, sia a livello numerico sia qualitativo, ma soprattutto è stato cucito addosso al tecnico livornese. I risultati ora sono sotto gli occhi di tutti ed è innegabile che la situazione si stia facendo sempre più complicata. Nella prima metà di ottobre la Juve rischia di essere tagliata fuori dalla corsa scudetto, in alto mare per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League e anche per il quarto posto il distacco sta iniziando a raggiungere dimensioni importanti. Oltre ad Allegri, anche la società adesso è sotto accusa.

La Juve di Allegri sta affondando: “È stato l’errore del secolo”

Sulle colonne del ‘Corriere dello Sport’, Italo Cucci ha parlato della situazione paradossale che si sta vivendo in casa Juventus: nell’anno del centenario di proprietà Agnelli, infatti, la squadra sta attraversando una crisi di dimensioni epocali. Lo storico giornalista ha definito la scelta di richiamare Massimiliano Allegri come “l’errore del secolo”, mettendo in luce l’incoerenza degli ultimi anni bianconeri. Prima la scelta di andare su un tecnico come Maurizio Sarri, poi quella di andare su un tecnico giovane e di belle speranze come Andrea Pirlo e infine quella di ritornare totalmente sui propri passi.

Sarri e Pirlo significavano una ricerca a livello di gioco, di dominio della partita e propensione offensiva. Un calcio sicuramente più moderno rispetto a quello proposto dal tecnico livornese, che sembra rimasto fermo al suo primo ciclo in bianconero. Cucci, poi, aggiunge: “Il presidente Andrea Agnelli ha appena comunicato agli azionisti situazione e strategie, ma la cronaca incombe e il bilancio in rosso si traduce nel tradizionale ballo della panchina, con Massimiliano Allegri imputato”. Insomma, le strategie della Juventus restano ambiziose in teoria, ma nella pratica si traducono con dei risultati sportivi altamente insufficienti.