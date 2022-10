Non ha la fiducia di Inzaghi, a gennaio lascia l’Inter

In casa Inter c’è chi sta scivolando indietro nelle gerarchie di Inzaghi, la prospettiva di dire addio all’Inter torna d’attualità

Le due vittorie con Barcellona e Sassuolo, seppur sofferte, hanno dato un po’ di ossigeno all’Inter, che adesso torna a guardare con fiducia al futuro. Anche se la cadenza ravvicinata degli incontri impone di mantenere la soglia dell’attenzione altissima: mercoledì c’è già un nuovo appuntamento decisivo per Inzaghi e soci.

Al Camp Nou, contro i blaugrana, passeranno molte delle chances di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Una sfida delicatissima, in cui i nerazzurri devono confermare di aver ritrovato la compattezza necessaria per puntare a traguardi elevati. Non sarà facile, in una trasferta storicamente ostica e con i catalani che devono necessariamente riscattare il ko di San Siro, per di più con le difficoltà che continuano in attacco, stanti gli infortuni di Lukaku e Correa. Inzaghi è riuscito comunque a mettere un freno all’emorragia di risultati, anche prendendo decisioni nette. Una delle quali, è stata dare più spazio a Onana in luogo di Handanovic, ma non l’unica. C’è stato un altro avvicendamento nelle gerarchie, che può portare a una partenza a gennaio: il giocatore non ha più la fiducia del tecnico.

Inter, Gosens ormai soppiantato da Dimarco: torna sul mercato

Si parla di Robin Gosens, che dal suo arrivo in casa Inter è soltanto la brutta copia del giocatore quasi incontenibile ammirato all’Atalanta. Si pensava che, dopo i primi sei mesi di ambientamento, avrebbe potuto prendersi la fascia sinistra da protagonista, raccogliendo degnamente l’eredità di Perisic, ma non è stato così. Federico Dimarco in questo momento garantisce molta più affidabilità e qualità ed è di fatto lui il titolare in quella zona di campo. Ecco perché, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, prende piede l’ipotesi di una partenza a gennaio per il tedesco, che avrebbe già potuto salutare, come si ricorderà, nelle ultime ore del mercato estivo. L’Inter starebbe già seguendo un paio di profili con grande interesse, per la sostituzione, da Mazzocchi a Pedraza. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.