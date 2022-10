Accordo e nuova firma UFFICIALE: deciso il futuro di Griezmann

È finalmente risolto il futuro di Antoine Griezmann: il comunicato ufficiale sull’attaccante dell’Atletico Madrid e tutti i dettagli

Risolto il ‘giallo’ Griezmann. È infatti arrivata l’ufficialità di quello che sarà il futuro dell’attaccante francese dell’Atletico Madrid, che era ancora di proprietà del Barcellona.

Nelle scorse settimane e nuovamente negli ultimi giorni, il ‘Cholo’ Simeone si era espresso così sul futuro del centravanti: “Non ci sono difficoltà. Scegliamo chi crediamo debba partire titolare e da lì in poi, per noi, l’unica cosa che conta è il risultato della partita. Griezmann è importante per noi, potrà crescere e migliorare ancora. Mi sono sempre comportato come ho capito che dovevo. Detto questo, conosciamo la sua importanza nella squadra e magari ora potrà continuare a migliorare e crescere”. L’accordo tra l’Atletico Madrid ed il Barcellona era nell’aria ormai da diversi giorni. Ora è ufficiale: i ‘Colchoneros’ hanno riscattato il giocatore dal Barça, firmando un nuovo contratto fino al 2026. Nelle scorse sessioni di calciomercato il francese era stato accostato anche alla Juventus. Adesso il suo futuro è definito.

Calciomercato, UFFICIALE: Griezmann rimane all’Atletico Madrid

Questo il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Atletico de Madrid e l’FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Antoine Griezmann, che dall’estate del 2021 fino ad oggi aveva giocato per il nostro club in prestito dal Barça. Inoltre, l’attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà alla nostra società fino al 30 giugno 2026“. Sui social, Griezmann ha espresso brevemente tutta la propria soddisfazione per la permanenza a Madrid: “Felice di essere dove voglio. Grazie a tutti!”.