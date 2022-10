Croce e delizia Tuchel: “Vieni alla Juventus”

Tifosi della Juventus scatenati sui social dopo la sconfitta patita contro il Milan. Social scatenati: Tuchel sulla cresta dell’onda.

Come una sentenza. Il capitombolo patito dalla Juventus sul campo del Milan ha ridimensionato in maniera forse traumatica le ambizioni dei bianconeri di agganciarsi disperatamente al gruppo di testa. Ma non solo. Quella di San Siro è stata una vera e propria lezione di calcio impartita a Vlahovic e compagni, scomparsi dopo 15 minuti giocati piuttosto bene.

Troppo pochi per una squadra che ambisce ad altro, e che si è trovata ad affrontare una creatura, quella di Pioli, affiatata e capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. In una parola, il Milan è squadra. La Juventus non più. Nel mirino della critica è finito in maniera piuttosto logico Max Allegri.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che da mesi i tifosi bianconeri si auspicano un’inversione di tendenza che puntualmente non si verifica. Abulica, priva di idee, sterile nelle proprie convinzioni: la “Vecchia Signora” tra pochi giorni sarà di scena in Israele contro il Maccabi, e potrebbe già ritrovarsi virtualmente fuori da tutto.

I tifosi della Juventus invocano Tuchel: social impazziti

Ed ecco che sui social monta la rabbia dei tifosi. Tra chi si auspica un addio immediato, e chi invece spera che Allegri entri nell’ordine di idee di rassegnare le dimissioni. Sono in tanti ormai ad invocare un approdo all’ombra della Mole di Tuchel. Un tam tam che coinvolge inevitabilmente anche il Chelsea, con i Blues che da poche settimane hanno esonerato proprio il tecnico tedesco, accostato con una certa insistenza sia al Bayern Monaco che al Real Madrid. E così i social si dividono: tifosi juventini che si augurano che Tuchel possa diventare un nuovo allenatore bianconero, e supporters del Chelsea che invece enfatizzano il cambio di passo dei Blues in concomitanza dell’ingaggio di Potter, subentrato proprio al posto di Tuchel.

Tuchel’s problem was his failure to explore the talents in this Chelsea team, Broja almost left because Tuchel didn’t believe in him, assuming Tuchel is still in Chelsea, Chukwuemeka wouldn’t have played 1 minute for Chelsea. — Wizzy_gift (@Wisdom83139790) October 9, 2022

Take note of dat Name

Armando Broja.

One player I have bin craving for even before Tuchel was sacked pic.twitter.com/OhwrbJpFn6 — Hiyk (@Hiyk4) October 9, 2022

Purtroppo viviamo con un bellissimo passato. Bisogna chiudere questa porta ed aprire una nuova, con allenatore diverso dai soliti nomi del passato.Meglio se straniero.

Tuchel è libero.

Luis Enrique ha il contratto che scade a dicembre. Quindi con accordi speciali potrebbe venire — Guido J (@GuidoJ12) October 9, 2022