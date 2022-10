Terremoto Superlega, non è ancora finita: l’annuncio del presidente

La Superlega ha animato discussioni, diatribe ai massimi livelli e anche proteste popolari. Ma c’è chi ancora non si è arreso: nuovo annuncio

La Superlega è stata presentata come un progetto ambizioso e unico, che avrebbe cambiato inevitabilmente la storia del calcio.

Si trattava di un torneo d’elite che avrebbe visto sfidarsi alcune tra le massime squadre a livello europeo e che avrebbe generato introito importantissimi per i club protagonisti. La proposta, quando poi si è fatta concreta e reale, ha visto la forte avversione della UEFA e poi dei tifosi che in Inghilterra sono anche scesi in piazza per protestare contro un disegno che avrebbe minato la competitività del sistema calcio e accentuato il distacco economico e sportivo tra le big assolute e tutte le altre. Alla fine ha vinto l’UEFA e ha vinto Ceferin, ma c’è chi ancora non si è arreso a questo stato di cose.

Laporta rilancia il progetto Superlega: ecco le sue parole

Barcellona, Real Madrid e Juventus, infatti, sono le uniche a non aver ancora abbandonato le prospettive del progetto Superlega. Nelle ultime ore, il presidente dei blaugrana, Joan Laporta ne ha parlato chiaramente in occasione dell’approvazione del bilancio 2021/22: “Sosteniamo la Superlega. Fornirà soluzioni, sarà una competizione alla pari, senza vantaggi solo per alcuni e senza stravolgimenti dei club Stato. I club devono scegliere il loro destino”.

E poi annuncia che novità importanti potrebbero essere comunicate anche nel breve periodo: “Sarà una lega aperta, basata sulla meritocrazia e sempre nel rispetto delle competizioni nazionali. È una cosa che è in attesa di approvazione a Lussemburgo, e quando avrà il via libera potremo iniziare a lavorare senza pressioni per proporre un format che piaccia a tutti. A breve ci saranno novità”.