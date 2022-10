Il risultato è pesante: tecnico sulla graticola, esonero in arrivo

L’allenatore era a rischio prima di questa partita. E ora la scelta del club, dopo la quarta sconfitta consecutiva, sembra inevitabile

Può costare carissimo, a Cioffi, la sconfitta (giunta allo scadere) contro la Salernitana di Nicola. Per il tecnico del Verona, idem per il collega, la sfida con gli amaranto rappresentava una sorta di ultima spiaggia, la sfida da non fallire per evitare l’esonero.

All’Arechi è arrivato il quarto ko consecutivo, il settimo complessivo includendo il pesante 4-1 casalingo contro il Bari nel primo turno di Coppa Italia. Per l’ex Udinese le prossime potrebbero essere le ultime ore da allenatore del Verona. Sostituto? Si parla sempre con insistenza di Paulo Sousa, domenica scorsa in tribuna al ‘Bentegodi’…