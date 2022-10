Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 9 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Prime pagine dei quotidiani italiani ovviamente dedicate all’esito del big match di ieri tra Milan e Juventus. “Fiesta Milan” è l’apertura principale della ‘Gazzetta dello Sport’, che esalta i rossoneri di Pioli. Sorride anche l’altra sponda del Naviglio: “Inter, ci pensa Dzeko“, con i nerazzurri che passano in casa del Sassuolo e provano a rilanciarsi. Viene poi celebrata l’impresa di Filippo Ganna: “Ganna, un’ora mai vista“, segnando il nuovo record mondiale dell’ora di ciclismo.

Il ‘Corriere dello Sport’ parla di “Juve impotente” al cospetto del Milan, meritatamente vittorioso per 2-0. E oggi, “Il Napoli è pronto alla fuga“, con gli azzurri impegnati in casa della Cremonese. In alto: “Ganna mondiale: 56,792 km in un’ora!“.

Su ‘Tuttosport’, titolo impietoso per racchiudere il momento negativo della Juventus: “Fino alla fine?“, analizzando, dopo il ko con il Milan, tutte le criticità della squadra bianconera di Allegri, infilata in un tunnel di cui non si vede la fine. “Dzeko, vitamina Inter” commenta invece la vittoria nerazzurra a Sassuolo. C’è spazio anche per un “Ganna spaziale!” e per le “Voglie da derby” del Toro, impegnato oggi a pranzo contro l’Empoli.

Rassegna stampa di domenica 9 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

All’estero, ci concentriamo oggi sulle aperture dei quotidiani spagnoli. Su ‘As’, titolo dedicato al Real Madrid, che vince il derby contro il Getafe: “Con la cabeza en el Clasico“, riferendosi al big match contro il Barcellona della prossima settimana. Intanto, vince anche l’Atletico Madrid contro il Girona grazie a una doppietta di Correa: “El Angel de la guarda“. A proposito di Barcellona, ‘Sport’ nella sua prima pagina invita i blaugrana a riscattarsi dopo la sconfitta di martedì in Champions League contro l’Inter: “A reaccionar“, per la sfida di campionato degli uomini di Xavi contro il Celta Vigo.