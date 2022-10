È già l’ultima spiaggia per Pirlo: nuovo esonero dopo la Juventus

Andrea Pirlo è sempre più in bilico sulla panchina del Karagumruk. I risultati pessimi di inizio stagione potrebbero portarlo a un altro esonero

Andrea Pirlo in Italia non è un personaggio come gli altri, nel mondo del calcio e non solo. È un simbolo per il Milan, poi per la Juventus, e poi anche della Nazionale italiana, soprattutto di quei magnifici Mondiali del 2006 che hanno cambiato la storia del nostro Paese.

Un campione assoluto, semplicemente. Se poi si guarda alla sua vita a bordocampo, però, le cose non stanno andando esattamente come lui e i suoi tifosi si aspettavano. Andrea Agnelli l’aveva scelto per dargli in mano le redini della sua Juventus, ma si è trovato a disposizione una selva di campioni e campionissimi che ha portato sì alla vittoria, ma non come tutti si sarebbero aspettati e non per i trofei attesi. Allora il nuovo destino dell’ex centrocampista è stato scandito da un esonero che in molti hanno definito ingiusto, ma che era assolutamente nell’aria da tempo, anche se la scelta di metterlo su quella panchina era stata del presidente in persona. Poi è arrivata la Turchia e quindi l’esperienza al Karagumruk, ma le cose non sono andate esattamente come si aspettava, almeno fino a questo momento.

Pirlo già all’ultima spiaggia con il Karagumruk: il fantasma di un nuovo esonero

La dirigenza della società turca, infatti, sta valutando la possibilità di esonerare Pirlo per dare una svolta a un stagione pessima per gioco e risultati. La sconfitta nel sentito derby contro l’Istanbulspor, in cui ha ammesso anche Pirlo che la squadra non ha giocato bene, ha aperto la strada a un ribaltone in panchina. I numeri sono quelli di una disfatta: parliamo di una sola vittoria, tre pareggi e tre sconfitte da inizio stagione. L’ultimo successo è arrivato il 27 agosto e la squadra occupa il 14esimo posto in classifica. Oggi alle 19.00 è in programma l’importante match contro il Fenerbahce e la dirigenza si aspetta una risposta forte e chiara. Una vera e propria ultima spiaggia per Pirlo e questa volta non può proprio permettersi di sbagliare.