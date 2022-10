Palladino lo incorona: “E’ da grande squadra”. Il retroscena con Berlusconi e Galliani

Il Monza centra la terza vittoria consecutiva dopo l’arrivo di Raffaele Palladino in panchina. Le dichiarazioni del tecnico biancorosso in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 contro lo Spezia

Il Monza continua a volare con la cura Palladino. Terzo successo consecutivo contro lo Spezia dopo gli acuti con Juventus e Sampdoria per la formazione brianzola, che sorpassa l’undici di Gotti e sale a quota dieci in classifica.

Raffaele Palladino, intervenendo in conferenza stampa, esalta i suoi giocatori rimanendo comunque con i piedi per terra: “Questa era la più difficile delle tre. Sapevamo che lo Spezia era un avversario scomodo, conosco bene Gotti. Il gol ci ha sbloccati, non eravamo tranquilli all’inizio. Se c’è un appunto da fare ai ragazzi, non sono contento del secondo tempo dove abbiamo spesso di giocare. Siamo stati un po’ rinunciatari e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Possiamo crescere ancora in fase di possesso”.

GRUPPO – “Ho cercato di dare un segnale sotto l’aspetto emotivo, di dare coraggio e un’identità. Siamo diventati squadra, siamo più compatti. Abbiamo creato un gruppo fantastico a Monzello e questo è pazzesco. Non so dove possiamo arrivare, a dobbiamo mantenere questo livello e sopratutto questa umiltà”.

OBIETTIVO – “Non guardo la classifica, da ex calciatore guardo di partita in partita. Adesso c’è l’Empoli e mi interessa solo la prossima gara. Non dobbiamo essere presuntuosi, dobbiamo restare umili: abbiamo un unico obiettivo che è la salvezza”.

Palladino prosegue svelando un retroscena su Berlusconi e Galliani: “Non ho sentito il presidente, avevo il telefono scarico. Lo chiamerò al termine della conferenza, mi fa sempre piacere sentirlo. Galliani è andato al Duomo, è tornato e ha festeggiato con noi negli spogliatoi. Loro amano il Monza, meritano queste soddisfazioni. Li ringrazio per avermi dato questa possibilità”.

DIFESA – “Tutti hanno fatto una partita strepitosa, anche chi è entrato a gara in corso. Io non amo le statistiche, però il fatto di non prendere gol è fondamentale: dopo arriva tutto il resto. Non bisogna abbassare la guardia, il percorso è ancora lungo”.

CARLOS AUGUSTO MVP – Palladino, infine, spende parole al miele per Carlos Augusto: “Mi ha sorpreso in tutto. Ha fisicità, forza, qualità e applicazione. E’ già da grande squadra. In futuro giocherà ad altissimi livelli e noi magari speriamo che sia qui al Monza”.