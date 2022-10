Sentenza definitiva: “Questa Juventus non si può migliorare”

La Juventus esce con le ossa rotte dalla sfida con il Milan, Allegri e soci affondano e gli scenari non sembrano rosei

Un sabato davvero amaro, quello della Juventus, che si approcciava alla sfida con il Milan con ottimismo e con aspettative, dopo aver ritrovato il filo con la vittoria contro Bologna e Maccabi Haifa. Un filo però che si è subito interrotto bruscamente a San Siro.

Inizio incoraggiante della squadra di Allegri, che però è tornata presto vittima dei suoi problemi in questo inizio di stagione. Dopo 20 minuti, il Milan ha preso campo in maniera inesorabile e i bianconeri non sono più riusciti a risalire la china. Il 2-0 appare giusto specchio di quanto si è visto in campo, il Diavolo in questo momento appare di un’altra categoria. E anche la classifica restituisce un quadro della situazione che appare piuttosto fedele. Juve che scivola a -7 dai rossoneri e che potrebbe finire stasera a 10 lunghezze dalla vetta. La salita si fa sempre più dura e non si vede come invertire la tendenza, se di fronte ad avversari di una certa caratura, non appena l’asticella si alza, la squadra finisce con lo sciogliersi.

Juventus spalle al muro, l’analisi: “Squadra cancellata dal campo, partita che elimina dal vertice”

Impietosa l’analisi che fa del momento bianconero Mario Sconcerti, sulle colonne del ‘Corriere della Sera’. Il giornalista evidenzia innanzitutto il dominio totale espresso dal Milan, con l’allenatore rossonero che ha vinto in maniera netta il confronto diretto dal punto di vista tattico: “Pioli è riuscito stavolta a coprire il campo molto meglio di Allegri finendo per vincere quasi spontaneamente la partita che per adesso elimina dal vertice la Juventus. La cancellazione della Juve è avvenuta in modo ordinato, insistente, naturale”. Una compagine bianconera che ha problematiche che si accumulano e non sembra poter venire fuori dall’abisso in cui si è cacciata: “A Monza giocò male, a San Siro non ha giocato. Né ha saputo mettere agonismo. Una strana partita in cui si è preteso di giocare alla pari senza esserne palesemente all’altezza, non basta nemmeno un tentativo tardivo di organizzazione. E non sembra una situazione molto migliorabile”.