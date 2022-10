Riunione in società, decisione presa: c’è l’esonero

Fatali gli ultimi risultati negativi e decisione presa dalla società: la riunione di ieri porta all’esonero

L’inizio di stagione si sta già rivelando pieno di insidie per molti allenatori. Le gare in rapida successione, in un calendario già stipato di impegni per l’annata molto particolare che prevedrà, tra un mese, la lunga sosta per il Mondiale, non aiutano nella risoluzione dei problemi e di panchine a rischio ce ne sono già molte.

Le strisce di risultati negativi, non rispondenti alle aspettative, stanno portando le dirigenze a riflettere sulle proprie scelte, in Italia come all’estero, e a pianificare ribaltoni. Un nuovo esonero è in vista, e questa volta riguarda una panchina di un certo rilievo. La pazienza è stata esaurita, è arrivato il momento della svolta.

Lione, addio a Bosz inevitabile: salta la panchina, ecco l’erede

Sarebbe saltata, stando a quanto riportato su Twitter da Fabrice Hawkins, giornalista di ‘RMC Sport’, la panchina di Peter Bosz. La decisione sarebbe arrivata al termine di una riunione societaria avvenuta ieri pomeriggio. L’olandese, alla guida del Lione, paga un momento decisamente poco brillante, con il pari per 1-1 con il Tolosa di venerdì che ha fatto seguito a una striscia di quattro sconfitte di fila in campionato. Il Lione è lontano, dopo dieci giornate di Ligue 1, dalle prime posizioni, con 14 punti, ben dodici di ritardo dalla vetta occupata dal Psg, mentre le attese di inizio stagione erano decisamente diverse. Il ruolo di allenatore per il momento, come riporta sempre Hawkins, sarà preso ad interim dal vice Claudio Caçapa, che da giocatore aveva militato nel club per sette stagioni dal 2000 al 2007 e che è tornato come membro dello staff a partire dalla stagione 2015/2016. Per la successione si pensa però a Laurent Blanc, con il quale ci sarebbero già stati contatti esplorativi. Un profilo che il presidente dell’OL, Aulas, aveva già seguito nei mesi scorsi. L’ex difensore francese non allena in Europa dall’esperienza con il Psg, conclusa nel 2016. La sua ultima panchina è stata quella del club qatariota dell’Al-Rayyan, allenato da lui da dicembre 2020 fino a febbraio di quest’anno. Conferme stanno già arrivando sul suo insediamento, che potrebbe arrivare a breve.