Allegri già ‘esonerato’: vogliono tutti Zidane

La crisi che sta vivendo la Juventus merita la massima attenzione, per il presente e per il futuro. Rispunta con forza sempre maggiore il nome di Zidane, ecco il motivo

La Juventus sembrava uscita finalmente dalla crisi di gioco e risultati che affliggeva i bianconeri dopo le vittorie pesanti contro Bologna e Maccabi Haifa, l’ultima in Champions League.

In realtà, contro il Milan sono tornati i fantasmi e i rossoneri hanno dominato per lunghi tratti la partita, soprattutto nel secondo tempo e dopo un gol straordinario di Brahim Diaz. L’ha ammesso anche Massimiliano Allegri nel postpartita, come un malato che ha una ricaduta e si affligge proprio quando tutto sembrava finire. Il 2-0 contro diretti rivali per lo scudetto di certo non ha fatto bene al tecnico livornese e ai suoi ragazzi, ma neppure ai tifosi che sono tornati in maniera massima a far circolare su Twitter l’#AllegriOut e a immaginare un futuro diverso per i bianconeri. Quanto emerge dal noto social dà una visione chiara di quello che vorrebbero i supporters della Vecchia Signora e corrisponde al nome di Zinedine Zidane.

I tifosi invocano Zidane alla Juventus al posto di Allegri

È palese che i tifosi della Juventus non abbiano più fiducia nel tecnico livornese e cerchino delle alternative per la panchina della loro squadra del cuore. Una di quelle più cavalcata dai social è proprio quella che porterebbe a Zidane. In molti fanno direttamente il nome del francese, altri sottolineano che non ci sarebbero i margini economici (ma lo vorrebbero comunque), altri ancora non vogliono illudersi e sottolineano come il tecnico ex Real Madrid sia molto vicino alla Francia del futuro. Di seguito vi riportiamo il sentimento dei tifosi bianconeri.

…vediamo fino a che punto la dirigenza vorrà arrivare prima di cambiare Allegri… Oramai il rischio di essere fuori Champions non è più da scartare è il danno economico sarebbe superiore a mandarlo via. Il problema è chi prendere…. Zidane unico libero che fa per noi… — Maurizio Viganò (@vigavip) October 9, 2022

Paghi tu?

Ad oggi, cacciato #Allegri, può arrivare #Montero, dalla porta di servizio.

La logica vuole Allegri fino a Giugno. Dopo la sosta mondiale avrà tutto. O costruisce e bene, o sarà lui a dimettersi. Lì potrai ricostruire con #Zidane o #Deschamps ( uno andrà con la Francia) — Il Mastino di Baskerville (@IlBaskerville) October 9, 2022

#Allegri rimarrà fino alla sosta, con il tempo a disposizione prenderanno qualcuno, un traghettatore come #Ranieri, in attesa di #Conte o un allenatore a cui fare almeno 2 anni di contratto come #Tuchel e #Zidane cercando anche di salvare la stagione. Penso più probabile la prima — Mike (@Mike4730) October 9, 2022

Se ci fosse un cambio allenatore, dopo i mondiali, quando saranno chiari i destini de Zidane e Deschamps — Non sono stato io! ⚒️🇪🇺🇮🇹🇫🇮 (@WillyB75) October 9, 2022

E in tutto questo, Zidane e Tuchel sono ancora liberi. LIBERTÀ!!! — Marco (@Marco_Roger10) October 9, 2022