“Mediocrità imbarazzante”: il problema della Juventus non è solo Allegri

La Juventus perde a San Siro contro il Milan e si riaccende il dibattito su Allegri e rosa: “Mediocrità disarmante”

Il Milan vince e fa precipitare nuovamente in crisi la Juventus. E’ una doccia gelata quella che piove a ‘San Siro’ sui calciatori bianconeri. La squadra di Allegri era convinta di essere uscita dal tunnel di una crisi che perdurava da inizio stagione ed invece Tomori e Brahim Diaz hanno fanno risprofondare Bonucci e compagni.

Ora c’è la prova di appello contro il Maccabi ad Haifa che potrebbe tenere in piedi il discorso qualificazione in Champions: perdere per Allegri significherebbe vedere sfumare già il primo obiettivo stagionale con il secondo (lo scudetto) che domani sera potrebbe essere lontano dieci punti. Non certo la situazione pronosticata ad inizio anno, soprattutto dopo un mercato che ha visto la società seguire le indicazioni del tecnico: Pogba, Di Maria, Bremer, Kostic, Milik, non certo una campagna acquisti di seconda fascia.

La situazione però sembra essere sul punto di precipitare definitivamente e c’è chi non attribuisce tutte le colpe all’allenatore toscano. Il giornalista Vittorio Oreggia su Twitter nel post match evidenza un aspetto: la rosa non all’altezza di quelle del passato. “Kostic e Locatelli nella prima Juventus di Allegri sarebbero stati panchinari fissi. Una mediocrità disarmante” scrive, dando vita ad un dibattito con il collega Stefano Salandin.

Juventus, Oreggia: “Mediocrità imbarazzante”

Salandin, infatti, tira in ballo i metodi di Allegri: “Sono sono soprattutto allenati male – risponde – . Poi certo: i ronzini non diventano purosangue, ma almeno se corrono…” Una considerazione condivisa da Oreggia che però non vede alternative ad Allegri: “Chi al posto suo?” domanda.

Il problema è che non è questione soltanto di chi siede in panchina, come sottolinea Salandin: “Il problema va oltre l’allenatore da un po’ di tempo. Lo sai bene. Lui ora è solo la punta dell’icerberg”. Considerazione che allargano il campo sulle cause della stagione fin qui negativa della Juventus. Ma c’è il campo che può ancora far cambiare tutti i giudizi. Martedì in Israele il primo verdetto: con il Maccabi per Allegri è già da dentro o fuori.