Il tweet della Juventus scatena il caos: cosa sta succedendo

La sconfitta contro il Milan non è stata ancora digerita dai tifosi e su Twitter scoppia la bufera: “Cacciatelo via”

Esce con le ossa rotte da San Siro la Juventus. Il 2-0 subito dal Milan è molto più pesante di quanto non dica il risultato. Lo è perché la formazione di Allegri credeva di essersi messa alle spalle i problemi di inizio stagione ed aver iniziato il percorso di risalita.

Niente di tutto questo e lo hanno dimostrato le sgroppate di Theo Hernandez e Leao, l’incapacità di tenere testa alle folate offensive rossonere e le difficoltà a creare gioco. Una situazione che Allegri sembra non riuscire a modificare e che mette il tecnico al centro delle critiche. Ormai l’#allegriout è una consuetudine ad ogni passo falso dei bianconeri, ma le proteste contro l’allenatore sono spuntate anche su un tweet pubblicato da poco dalla Juventus.

In cinguettio in cui si fa il report dell’allenamento odierno in vista della sfida di Champions contro il Maccabi. Un incontro fondamentale per il cammino europeo dei bianconeri che non hanno altro risultato utile che vincere per restare ancora in corsa.

Juventus, il tweet scatena la polemica: “Allegri via”

Sotto al tweet però si sono susseguiti centinaia di commenti. Il popolo bianconero non ha ancora digerito la sconfitta di Milano e il pessimo inizio di stagione e lo ha dimostrato in maniera chiara sotto al post pubblicato dalla società. Decine i commenti in cui chiedono di mandare via Allegri, soprattutto in caso di sconfitta in Israele.

“Cacciatelo” è la frase più gettonata che compare sotto al tweet della società bianconera. Non certo un’atmosfera serena nonostante, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il consueto confronto tra Allegri e la società non ha portato ad alcuna decisione in merito ad un ritiro pre-Champions. Ora testa al Maccabi con il tecnico che sa di non avere molte altre possibilità.