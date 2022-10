Non vogliono più Bonucci: “In tribuna fino a fine stagione”

Leonardo Bonucci è finito nuovamente nell’occhio del ciclone dopo la prestazione insufficiente di ieri contro il Milan. Non lo vogliono più in campo

La carriera di Leonardo Bonucci ha avuto delle vette splendide con la maglia della Juventus e della Nazionale italiana.

I trionfi, le imprese, le feste con i tifosi non sono mancate, ma ora il centrale, senza al suo fianco Giorgio Chiellini, sembra sempre più solo e le prestazioni non sono più quelle di un tempo. La qualità e il temperamento non si discutono, per carità, ma il difensore ex Inter e Milan non sembra più quel baluardo difensivo capace di comandare l’intero reparto. Massimiliano Allegri l’ha inserito nelle sue rotazioni, ha scelto anche Danilo per dargli fiato nel cuore della retroguardia, ma anche ieri, nel momento in cui è stato chiamato in causa, Bonucci non è riuscito a fare la differenza, anzi.

Tonfo Bonucci, i tifosi non lo perdonano più

Nello scontro diretto contro il Milan, il classe 1987 ha fatto infuriare i suoi stessi tifosi. In occasione del gol di Brahim Diaz che, di fatto, ha chiuso i giochi, il centrale non è riuscito a coprire sul trequartista rossonero e in molti gli rimproverano anche di non essersi giocato un fallo tattico per bloccare l’azione avversaria. Il giornalista Fabio Ravezzani, spiegando l’accaduto, parla anche di “cosa folle”. Un’azione gestita complessivamente male da Bonucci e anche da Dusan Vlahovic, in un inizio di stagione poco esaltante. Un tifoso chiede addirittura che venga tenuto “in tribuna fino a fine stagione”. Sicuramente, un giudizio dettato dalla delusione della sconfitta e che fa capire come ora più che mai serva un reazione ai bianconeri. E deve passare anche da gente come Bonucci. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia.

Ho rivisto con attenzione il raddoppio del Milan. Bravissimo Diaz, ma Bonucci fa una cosa folle. Prima scappa verso la porta per accompagnare giustamente lo spagnolo lanciato. Poi d’improvviso si ferma: a quel punto è un difensore morto. E nemmeno tenta il fallo. Incredibile. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 8, 2022

Cuadrado è un altro che insieme a Bonucci e Alex Sandro dovrebbe stare in tribuna fino al termine della stagione. Qui eravamo in 5 contro 2. pic.twitter.com/sRyPyWbIkT — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) October 8, 2022

Cosa doveva fare Bonucci con Diaz pic.twitter.com/JCOKhJcBDb — Average Juventino Guy (@AJG_Official) October 8, 2022

Nella vita vorrei avere la stessa fortuna di Bonucci che ad un certo punto ha incrociato il suo cammino con quello di Conte, Barzagli e Chiellini che gli hanno letteralmente svoltato la carriera — Ellie (@laltraellie) October 8, 2022

Comunque #Bonucci fece la promessa di spostare gli equilibri per il #Milan qualche anno fa. Con un leggero ritardo la promessa è stata mantenuta.

Gli equilibri, stasera, li ha spostati.#MilanJuve #AllegriOut — CFfederico26 (@Fe_26Calcio) October 8, 2022