Allegri e le dimissioni, intrigo in casa Juventus

Massimiliano Allegri e la Juventus sprofondano di nuovo nella crisi, l’ambiente chiede le dimissioni: cosa sta succedendo

Le due vittorie con cui la Juventus si era ripresentata dopo la pausa per le nazionali, ottenute contro Bologna e Maccabi Haifa, si sono rivelate un viatico, purtroppo per i bianconeri, illusorio. Alla prova del fuoco, la squadra di Allegri ha fallito l’esame contro il Milan, incassando un 2-0 piuttosto pesante da diversi punti di vista.

Verdetto del campo inappellabile, che ha espresso una netta superiorità da parte della squadra di Pioli. Discorso applicabile non soltanto alla sfida di ieri, ma anche in prospettiva: così com’è, questa Juventus difficilmente pare poter competere per qualcosa di importante. Certo, la stagione è ancora lunga, ma Allegri e soci stanno già accumulando un certo ritardo dalle prime posizioni in classifica (e anche in Champions League la situazione è piuttosto difficile nel girone) e di segnali di miglioramento non se ne intravedono, o sono troppo fiochi. Ecco perché il tecnico livornese, la cui proposta di gioco continua a non entusiasmare, con l’ennesimo blackout totale in campo decisamente anticipato dopo una sola metà di primo tempo fatta a buoni livelli, finisce nuovamente nel mirino della critica. L’ipotesi dimissioni per Allegri è già tornata a circolare ieri sera, una ipotesi attorno alla quale però si dipana un vero e proprio intrigo.

Allegri tra le dimissioni e l’esonero, con la Juventus è uno stallo alla messicana: bufera social

Sono molti, sui social, i tifosi che si auspicherebbero, da parte di Allegri, un passo indietro, visto il suo ruolino di marcia decisamente deludente e che include anche quanto visto lo scorso anno. Ma secondo diversi supporters bianconeri, la situazione che si starebbe creando è quella di un vero e proprio stallo tra tecnico e società: da una parte, il primo attendere l’esonero da parte del club, dall’altra, la dirigenza a sperare nel gesto dell’allenatore. E l’ambiente, intanto, si fa sempre più arroventato. Con il match di martedì sera in Europa in casa del Maccabi Haifa che potrebbe essere un nuovo spartiacque: se i bianconeri non vincono, sono con un piede e mezzo fuori dall’Europa. Di seguito, alcuni messaggi su Twitter dei tifosi della Juventus sull’ipotesi dimissioni di Allegri:

Sono comunque fiducioso e spero che il livornese #Allegri abbia un sussulto di dignità e dia le dimissioni dopo aver perso con il Maccabi. — Rocha49 (@Rocha496) October 8, 2022

Adesso lasciamo stare l allenatore. Ma l uomo #Allegri sarebbe così onesto da capire che ha fallito e quindi dare le dimissioni? — Frankjuve (@Frankjuve2) October 8, 2022

Caro Allegri, così non va! Dimissioni subito. Ecco cosa farebbe un vero uomo!#AllegriOut pic.twitter.com/MWrZ6tVktj — mono-juve (@monojuve) October 8, 2022

La Juve aspetta le dimissioni e lui aspetta che venga esonerato #Allegri — Grace (@JuveLive68) October 8, 2022

La Juve dello “stile Juve” non esiste più da tempo. Questa è davvero un’immagine sbiadita. Allegri dovrebbe almeno dare le dimissioni e la società semmai negarle. Però questa dirigenza è al capolinea, inutile insistere così. — Alessandro Diaco (@hiryuken) October 8, 2022

Se Allegri fosse una persona corretta stasera rassegnerebbe le dimissioni. Se la Juventus fosse ancora un società seria lo esonererebbe. Non capisco cosa dovrà succedere ancora prima di fermare questa caduta libera, stasera siamo 8vi e Mercoledì fuori dalla Champions…mah!?! — Riccardo Androsciani (@RiccardoAndros1) October 8, 2022

#Allegri vuole essere esonerato, la #Juventus vuole che sia lui che dia le dimissioni.

È un tiro alla fune che allo stato attuale non fa bene a nessuno. — DavideDP90 (@Davidedp90) October 8, 2022

Le dimissioni prevedono coraggio, radicata autostima ed enorme senso di appartenenza. Ne basterebbe solo una di queste qualità che io non vedo in Massimiliano Allegri — pietro (@pietro00112) October 8, 2022