Adani-Allegri ci risiamo, l’enigmatico tweet riaccende la polemica

Massimiliano Allegri nuovamente nel mirino dopo la sconfitta della Juventus con il Milan: la nuova frecciata di Adani

Ci risiamo. Quando sembrava sulla via della guarigione, la Juventus dimostra che il percorso da compiere è ancora lungo.

Contro il Milan i bianconeri incassano una sconfitta dura da digerire perché complica terribilmente la situazione in campionato, perché è arrivata contro una squadra in piena emergenza e perché è giunta quando il peggio sembrava alle spalle.

Non è così, almeno non ancora, ed allora dopo una settimana di ‘pausa’ anche Massimiliano Allegri torna a fare i conti con le critiche sul suo operato. Critiche anche ovvie considerato il mercato fatto dalla società bianconera e i risultati fin qui raggiunti. Certo non mancano le attenuanti, come l’assenza prolungata di Pogba e l’utilizzo part-time di Di Maria, ma da una squadra come la Juve era lecito attendersi qualcosa di più.

Qualcosa di meglio si chiedeva ad Allegri sul piano del gioco ed è proprio qui che si concentrano le maggiori critiche. I bianconeri non hanno ancora un’identità di gioco che riesce anche a sopperire all’assenza di alcune individualità. In oltre un anni, Allegri è parso non dare molto peso a questo aspetto, riaccendendo una diatriba che era nata già durante la sua prima avventura a Torino.

Juventus, l’ironia di Adani contro Allegri

Una diatriba che ha avuto come protagonista anche Lele Adani. Difficile dimenticare il battibecco in tv tra i due, una discussione che ha acceso una ‘sorta’ di rivalità che perdura ancora. Così l’ultimo tweet dell’ex difensore ha fatto pensare subito ad una frecciata ad Allegri.

Adani pochi minuti dopo il fischio finale di Milan-Juventus ha cinguettato: “Padre tempo”. Una frase enigmatica ma che in tanti hanno letto come una stoccata ad Allegri, in attesa che il tempo appunto dica chi ha ragione.