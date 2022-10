Euro 2024, Mancini trema: rischia un sorteggio da incubo

Oggi prendono vita i gironi di qualificazione a Euro 2024, per Mancini e la Nazionale il sorteggio nasconde mille insidie

La Nazionale di Roberto Mancini vive una situazione paradossale con il titolo di campione d’Europa in carica e al tempo stesso con la consapevolezza di dover restare a guardare i Mondiali in Qatar dalla tv. Ma per gli azzurri non c’è solo questo, bensì anche il rischio di vedere la strada per difendere il titolo europeo già piuttosto in salita.

Quest’oggi, alle ore 12, a Francoforte verranno sorteggiati i gironi di qualificazione alla rassegna continentale che si disputerà in Germania nel 2024. Un sorteggio che presenta diverse ‘trappole’ da evitare. Se la conclusione dei gironi di Nations League ha regalato all’Italia, da un lato, la soddisfazione di raggiungere la Final Four per giocarsi il trofeo la prossima estate, dall’altro ha generato risultati piuttosto particolari che possono determinare la composizione di gironi di ferro. Un rischio piuttosto concreto.

Euro 2024, le fasce del sorteggio: per l’Italia, rischio Francia o Inghilterra ma non solo

L’Italia sarà testa di serie insieme a Spagna, Olanda, Croazia, Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria e Svizzera. Ma questo non è garanzia di trovare sulla propria strada un percorso facile. Azzurri che saranno inseriti in un gruppo da cinque squadre per l’impegno, a giugno, nella predetta Final Four di Nations League. E rischiano di trovare, dalla seconda fascia, una tra Francia e Inghilterra. Da non sottovalutare nemmeno la Serbia di Kostic e Vlahovic. Non è finita qui: attenzione alla terza fascia, dove c’è lo spauracchio della Norvegia di Erling Haaland. In quarta, l’avversario da evitare è rappresentato dalla Turchia. Di seguito, la composizione di tutte le fasce con le possibili avversarie degli azzurri:

SECONDA FASCIA: Francia, Inghilterra, Serbia, Galles, Scozia, Repubblica Ceca, Austria, Israele, Bosnia, Finlandia

TERZA FASCIA: Ucraina, Norvegia, Romania, Svezia, Slovenia, Irlanda, Montenegro, Islanda, Albania, Armenia

QUARTA FASCIA: Turchia, Georgia, Grecia, Kosovo, Macedonia del Nord, Bulgaria, Lussemburgo, Kazakistan, Azerbaigian, Isole Far Oer

QUINTA FASCIA: Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro, Bielorussia, Lituania, Gibilterra, Estonia, Moldova, Lettonia

SESTA FASCIA (non sarà sorteggiata per il girone dell’Italia): Andorra, Liechtenstein, San Marino