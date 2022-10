DIRETTA Serie A: Monza-Spezia e Salernitana-Verona | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Monza-Spezia e Salernitana-Verona, partite della nona giornata del campionato di Serie A

Doppio scontro salvezza in programma oggi pomeriggio per la nona giornata di Serie A. Lanciato dalle due vittorie contro Juventus e Sampdoria, il Monza ospita lo Spezia, travolto dalla Lazio nel precedente turno. La squadra allenata da Raffaele Palladino tenterà di sfruttare il fattore campo per mettere in fila il terzo successo consecutivo e scavalcare in classifica proprio gli avversari odierni e la Fiorentina. Fermi a quota otto punti, i ragazzi allenati da Luca Gotti sin qui sono stati infallibili negli scontri diretti per non retrocedere, battendo Empoli e Sampdoria e pareggiando contro il Bologna.

In contemporanea con la sfida dello ‘U-Power Stadium’, all’Arechi va in scena Salernitana-Verona. I padroni di casa vogliono dimenticare in fretta la batosta ricevuta in casa del Sassuolo. I cinque gol subiti hanno messo in bilico la posizione di Davide Nicola, che ha bisogno di una reazione immediata per risalire la china in classifica. Non se la passa certamente meglio Gabriele Cioffi. La sconfitta contro l’Udinese è stata la terza consecutiva e la quinta totale in campionato (la sesta se si aggiunge anche quella di Coppa Italia). Un rendimento che ha fatto salire le quotazioni di un possibile esonero. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Probabili formazioni Monza-Spezia e Salernitana-Verona

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. All. Palladino

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All. Gotti

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek. All. Nicola

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Lazovic, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: