Polemiche durante il match: “Come Cuadrado e Barella, simulatore clamoroso”

Il gesto del calciatore non è passato inosservato e le critiche sono state davvero tante, così come i paragoni

Il Napoli vince con un netto 4 a 1 la Cremonese e resta sola in vetta alla classifica, dopo il pareggio dell‘Atalanta ad Udine.

Un poker che non racconta le difficoltà degli azzurri di Luciano Spalletti, che hanno trovato il gol della vittoria solamente al 76′ con Simeone. In pieno recupero, poi, sono arrivati i centri di Lozano e Olivera.

Il match si è era sbloccato nel corso del primo tempo, con un rigore trasformato da Politano. Un rigore che sta facendo tanto discutere, che ha visto Kvaratskhelia come protagonista.

Cremonese-Napoli, Kvaratskhelia nel mirino: Twitter insorge

Il georgiano è andato giù in area di rigore, dopo un presunto contatto con Bianchetti. Un contatto, che in molti valutano esserci, anche se leggero.

Su Twitter, però, il giocatore, assoluto trascinatore del Napoli, in questo inizio di stagione, è finito nel mirino della critica. In tantissimi non hanno alcun dubbio: Kvaratskhelia è un simulatore. Sono davvero parecchi i cinguettii in cui si accusa il georgiano

Kvaracoso simulatore ai livelli di Barella e Cuadrado. pic.twitter.com/K9zbMdylut — DavideFM1899 🏆 (@DavideFm1899) October 9, 2022

Kvara sta diventando un simulatore clamoroso — P€P (@Pep204) October 9, 2022

Rigore inventato!Grande simulatore! — Punto di rottura (@Alessan04054902) October 9, 2022

Kvara è un grandissimo simulatore, l’avevo già adocchiato a San Siro — Enrico (@enricoI00) October 9, 2022