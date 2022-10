“Sono gay”, cosa c’è realmente dietro il tweet (cancellato) di Casillas

Cosa c’è dietro la confessione di Casillas e la risposta di Puyol: il retroscena sul tweet dell’ex portiere spagnolo

“Spero che mi rispetterete: sono gay”: Iker Casillas lascia un messaggio sorprendente su Twitter. Un cinguettio che non può che far discutere e che ha animato il dibattito per diversi ore in Spagna, ma anche in Italia.

Un coming out a cui ha risposto immediatamente anche Carles Puyol, ex compagno di Nazionale: “È il momento di raccontare della nostra storia” ha scritto tra i commenti l’ex Barcellona. Un doppio tweet che ha scatenato il dibattito e che ha sollevato le polemiche perché, stando a quanto si è appreso, si tratterebbe soltanto di uno scherzo. L’ex portiere avrebbe risposto così alle continue voci su sue presunte love story con donne del mondo dello spettacolo.

Casillas, il coming out era solo uno scherzo

Niente di vero quindi nel tweet di Casillas e tanto meno nella risposta immediata di Puyol. L’ex calciatore, a lungo sposato con la giornalista Sara Carbonero dalla quale ora è separato, ha voluto scherzare in questo modo, rispondendo alle numerose indiscrezioni circa suoi presunti flirt. Uno scherzo che ha però suscitato molto clamore e sollevato tante polemiche tanto che lo stesso Casillas lo ha cancellato dopo qualche ore.