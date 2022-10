Colpi da sogno a gennaio: doppia tegola per la Juve

Continua a preoccupare la situazione della Juve. I bianconeri dopo le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa hanno perso contro il Milan e un calciatore potrebbe presto tornare a Torino

Di male in peggio in casa Juve. Un avvio di campionato tutt’altro che memorabile, uno spiraglio di ripresa contro Bologna in Serie A e il successo contro il Maccabi Haifa in Champions League, poi il Milan a spezzare i sogni di una squadra che è stata costruita per vincere.

Anche con l’addio di alcuni giocatori che non hanno esattamente confermato le attese, specialmente uno: Arthur Melo. L’ex Barcellona, arrivato a Torino nell’affare che ha portato in blaugrana Miralem Pjanic, non ha brillato come ci si aspettava e quest’estate è partito alla volta di Liverpool, da Jurgen Klopp. La situazione per il brasiliano neanche in Premier League è migliorata, tanto che è finito un po’ fuori dai radar del tecnico tedesco, che sta anche soffrendo i tanti infortuni a centrocampo.

Klopp boccia Arthur e cerca sostituti per gennaio: ritorno a Torino

Infortunato, e per lungo tempo, lo sarà anche Arthur, che potrebbe tornare alla Juve di Massimiliano Allegri già quest’estate perché i Reds non sembrano avere alcuna intenzione di riscattare il suo cartellino e, anzi, starebbero già pensando a un sostituto che si possa sposare meglio con i piani tattici di Klopp.

Il Liverpool, scivolato fuori dalle coppe al momento in Inghilterra e partita con il freno a mano tirato anche in Champions, ha bisogno di un acquisto subito, già da gennaio. E, secondo quanto riferito da alcune fonti a ‘Football Insider 247’, si sta pensando seriamente a Jude Bellingham del Borussia Dortmund, esploso ancora di più quest’anno senza Erling Haaland. Ma il centrocampista dei nerogialli non è l’unico nome nella lista degli inglesi: all’allenatore piace anche Declan Rice in scadenza di contratto nel 2024, per sua scelta, con il West Ham. Da Londra a Liverpool il passo è breve, un po’ come dalla città dei Beatles a quella della Mole Antonelliana.