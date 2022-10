Ora non ci sono più dubbi, l’accordo per Griezmann è UFFICIALE

E’ arrivata anche l’ufficialità, annunciata dal dirigente durante l’assemblea dei soci: è tutto fatto per Antoine Griezmann

Per Antoine Griezmann è arrivato l’annuncio ufficiale. L’assemblea dei soci del Barcellona è il palcoscenico dove è stato svelato il futuro dell’attaccante francese, togliendo tutti i dubbi su quel che sarà la sua squadra.

A parlare è stato il direttore sportivo del Barcellona Mateu Alemany su un caso che nelle ultime settimane era diventato particolarmente spinoso. I fatti sono noti: il bomber transalpino è in prestito all’Atletico Madrid in base ad un accordo che prevedeva l’obbligo di riscatto nel caso in cui Griezmann avesse giocato più del 50% del tempo nelle partite in cui era disponibile.

Proprio per evitare che scattasse l’obbligo, Simeone in questa prima fase di stagione ha utilizzato in maniera part-time il proprio attaccante. Undici presenze per un totale di 466 minuti per evitare di far scattare il fatidico riscatto obbligatorio. Una scelta che aveva lasciato presagire un possibile addio anche a stagione in corso dell’ex blaugrana con numerose voci che hanno toccato anche Juventus e Inter. Oggi i dubbi sono stati spazzati via da Alemany.

Calciomercato, Griezmann all’Atletico: ora è ufficiale

Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, nel corso dell’Assemblea dei soci in corso, ha annunciato il trasferimento di Griezmann all’Atletico Madrid. La cifra dell’affare si aggira intorno ai venti milioni di euro.

Da quando i Colchoneros hanno iniziato ad utilizzare part-time il bomber francese per evitare di sborsare i 40 milioni del riscatto, le due società hanno provato a trovare un’intesa che potesse soddisfare tutte le parti in causa. Accordo che, stando a quanto affermato da Alemany nel corso dell’Assemblea, è stato trovato. Così Griezmann diventa a tutti gli effetti un calciatore dell’Atletico Madrid. Questo libera anche Simeone che potrà utilizzare l’attaccante senza restrizioni di tempo.