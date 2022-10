TV PLAY | Sentenza definitiva: “La Juventus è schiava”

Focus sulla Juventus a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Ecco l’intervento del giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport Paolo De Paola

In casa bianconera è il giorno del big match contro il Milan. Qualche piccolo dubbio per Allegri, uno di questi è Bonucci. “Rientrerà”, ha detto il tecnico della Juve in conferenza stampa non dando però certezze circa il suo impiego da titolare domani sera al ‘Meazza’.

BONUCCI, FUTURO IN DISCUSSIONE – Indiscrezioni dalla Continassa danno comunque titolare il centrale nativo di Viterbo che ha avuto un avvio di stagione piuttosto complicato anche per guai fisici, riuscendo a rilanciarsi in qualche modo con la maglia della Nazionale.

De Paola a Tv Play: “Negli ultimi tre anni Juventus schiava dei senatori che hanno dato tantissimo”

Il futuro di Bonucci è in discussione, nonostante un contratto (da oltre 5 milioni netti) in scadenza a giugno 2024. Vista età, 35 anni, e rendimento nettamente e ovviamente in calo rispetto alle passate stagioni, non è escluso un divorzio anticipato alla fine di questa stagione. I bianconeri devono guardare oltre, anche in difesa dove già hanno visto andar via Giorgio Chiellini. E’ finita un’Era, anzi è finita già da qualche anno come evidenziato da De Paola: “La Juventus è schiava negli ultimi tre anni dei senatori che hanno dato tantissimo – ha ‘tuonato’ – Questi grandi monumenti del passato hanno stoppato la corsa alle grandi novità come Dybala e de Ligt, con quest’ultimo si doveva svoltare, ma non è stato così. Se gli affianchi Bonucci o Chiellini, che non hanno quella capacità veloce di rientro che purtroppo è la palla al piede della qualità del gioco della Juventus“, ha concluso De Paola.