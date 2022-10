Sassuolo-Inter, la decisione arbitrale non va giù a Dionisi: Marelli conferma

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni polemiche verso l’arbitro, dopo la sconfitta in casa contro l’Inter

Pomeriggio amaro per il Sassuolo. I neroverdi si sono arresi di fronte all’Inter guidata da Simone Inzaghi, che mette nuovamente in mostra segnali di ripresa estremamente significativi per il prosieguo della stagione. La truppa emiliana, però, ha fatto sudare non poco Lautaro e compagni, ma alla fine non è riuscita a raccogliere punti dalla sfida odierna.

Merito di un Edin Dzeko in grande spolvero, oggi autore di una sontuosa e decisiva doppietta. Il bosniaco ha annullato la rete del pareggio nella ripresa a firma Davide Frattesi, che aveva fatto pensare ad un finale differente. Per questo motivo, il risultato genera ovviamente parecchia delusione, visto che la prestazione del Sassuolo è stata assolutamente positiva per 70 minuti. Il tecnico Alessio Dionisi, intervenuto nel post gara ai microfoni di ‘Dazn’, ha così commentato la sconfitta: “L’Inter non meritava di vincere questa partita, il risultato più giusto per entrambe le squadre era il pareggio“.

Poi, il mister neroverde esprime il suo disaccordo per quanto concerne la decisione dell’arbitro sul contatto Ferrari–Calhanoglu, avvenuto prima del calcio d’angolo grazie a cui l’Inter si è portata in vantaggio nel primo tempo: “Non mi piace parlare delle decisioni arbitrali. Ma di solito quando c’è un calciatore che salta e si fa ponte, non si fischia mai fallo contro chi salta. È la prima volta che vedo un fallo del genere dato a favore di chi fa ponte“.

Sassuolo-Inter, Marelli sul contatto Ferrari-Calhanoglu: “Sono d’accordo con Dionisi”

Subito dopo l’intervista del mister neroverde, ha detto la sua in merito alla discussa decisione del direttore di gara l’ex arbitro Luca Marelli: “Dobbiamo pensare che c’è stato un calcio d’angolo successivo. Ma al di là di questa precisazione, io sono d’accordo con Dionisi. In questa circostanza Ferrari ha saltato da fermo ed è stato Calhanoglu invece a non saltare. Solitamente si dà fallo in favore dell’attacco nel caso in cui il difensore prende la rincorsa e va a contatto con l’attaccante. In questi casi si preferisce fischiare fallo alla difesa per quello che viene comunemente chiamato ponte”.