Sergio Ramos perde la testa: espulsione e rischio stangata

Il difensore del Paris Saint-Germain protagonista di un acceso confronto con l’arbitro della partita con il Reims: cosa è accaduto

Soltanto un pareggio per il Paris Saint-Germain in casa del Reims. La squadra di Galtier è fermata sullo 0-0 in una partita caratterizzata dal grande nervosismo.

I calciatori parigini hanno avuto da ridire con le decisioni dell’arbitro Gaillouste che sul finire del primo tempo ha deciso di espellere Sergio Ramos per proteste. Il direttore di gara ha prima estratto il cartellino giallo, quindi ha mandato via lo spagnolo che aveva con veemente mostrato la sua contrarietà. Il difensore si è avvicinato molto all’arbitro, arrivando quasi faccia a faccia con lui, continuando a protestare. Da valutare quindi cosa scriverà il fischietto sul referto per capire se la squalifica di Sergio Ramos si limiterà ad una giornata o sarà più lunga.

Ma l’ex Real Madrid non è stato l’unico a finire sul registro dei cattivi visto che a fine gara i cartellini gialli per il Psg sono stati ben quattro (oltre a quello per lo stesso Ramos).

Reims-Psg, Marquinhos protesta: “Comincia ad essere troppo”

Che la direzione di gara non sia piaciuta al Psg lo si capisce anche dalle dure parole del capitano Marquinhos all’intervallo: “E’ incredibile. Comincia ad essere troppo. Non so se c’è qualcosa di personale contro di noi – le parole dell’ex Roma a ‘Canal +’ – . Non vogliamo parlare sempre di arbitri, sappiamo che il loro è un lavoro difficile ma devono avere il controllo della partita. Ogni volta che ci avviciniamo, estrae un cartellino: non possiamo parlare. Non so cosa ha sentito ed ha dato il rosso. Ramos gli si è avvicinato, non gli è piaciuto e ha dato il cartellino”.