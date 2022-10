Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

Il big match di San Siro tra Milan e Juventus catalizza l’attenzione sulle prime pagine dei quotidiani Sportivi, ad iniziare dalla Gazzetta dello Sport. ‘Un sabato da Leoni’ titola il quotidiano meneghino per il match tra la squadra di Pioli e l’undici di Allegri, con il ‘Meazza tutto esaurito per l’occasione. Un solo obiettivo per ambedue le squadre: la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. L’Inter invece sarà di scena sul campo del Sassuolo, con Inzaghi che chiede gli straordinari in attacco a Lautaro Martinez viste le contemporanee assenza di Lukaku e Correa. Ballottaggio tra i pali Onana-Handanovic.

Anche il Corriere dello Sport apre con Milan-Juve: ‘Allegri al bivio’ campeggia sul quotidiano romano, con la formazione bianconera chiamata alla rimonta e a continuare la sudata in classifica dopo le ultime vittorie. Il tecnico della ‘Vecchia Signora’ ritrova Milik in attacco con Vlahovic e sarà senza lo squalificato Di Maria. Pioli riavrà un alfiere fondamentale come Theo Hernandez e vuole rifarsi dopo le sconfitte con Napoli e Chelsea. Anche l’Inter vuole cambiare passo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con Inzaghi che ha bisogno di conferme dopo l’exploit di Champions League con il Barcellona.

La partitissima del ‘Meazza’ tra Milan e Juventus fa la voce grossa anche su Tuttosport: ‘Indiavolati’ si legge sul quotidiano torinese, che definisce cruciale la sfida di San Siro soprattutto per le speranze di rimonta della squadra di Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero, senza Di Maria, si affida alla coppia formata da Vlahovic e Milik in attacco, mentre Pioli risponde con la temibile catena di sinistra composta da Theo Hernandez e Leao. ‘Inter, quante trappole’, si legge sempre su Tuttosport stavolta parlando di Inter, mentre c’è il rischiatutto Stankovic alla prima in panchina con la Sampdoria. Infine, il Torino: ‘Toro, la spinta dei giovani’, l’approfondimento dedicato alla formazione granata.

Rassegna stampa di sabato 8 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Il Barcellona vuole mettersi alle spalle la sconfitta di San Siro contro l’Inter: ‘Xavi corrige errores’, si legge sul quotidiano catalano Mundo Deportivo. Il tecnico dei blagrana ha analizzato il ko di San Siro e ha parlato con i giocatori per trovare la chiave di volta sul gioco della squadra. Intanto, Haaland continua ad incantare a segnare caterve di gol con il Manchester City: per il bomber norvegese ci sarebbe un ‘Bonus secreto’.

Marca invece si concentra sulle tematiche di casa Real Madrid. Ancelotti sarà ancora senza Benzema contro il Getafe: ‘Rodrygo al ataque’, titola il quotidiano madrileno accendendo i riflettori sul giovane attaccante brasiliano, protagonista in settimana nel match di Champions contro lo Shakhtar. Passando ai cugini dell’Atletico Madrid, Griezmann potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Girona.