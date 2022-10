“Non vi smentite mai”: Milan-Juventus e la nuova bufera su DAZN

Milan-Juventus è il palcoscenico del big match di Serie A, ma DAZN ancora una volta crea problemi ai telespettatori

Gara vibrante, a San Siro, come prevedibile tra Milan e Juventus. Non tantissime occasioni da rete per entrambe, anche se c’è buon ritmo in campo e la sfida è equilibrata e con discreti contenuti tecnici. Primo tempo iniziato nel segno della Juventus, è riemerso poi il Milan che ha colpito il palo per due volte con Leao e ha sbloccato nel finale dei 45 minuti con Tomori in mischia, andando al riposo dunque in vantaggio per 1-0.

Rossoneri e bianconeri si stanno quindi sfidando a viso aperto e del resto non ci si poteva aspettare molto di diverso da una sfida del genere, visti i presupposti con cui le squadre si sono apprestate a scendere in campo. Entrambe devono vincere, il pareggio servirebbe a poco sia a Pioli che ad Allegri. Il primo deve tenere il passo del Napoli e dell’Atalanta in vetta, il secondo deve dare seguito ai due successi degli ultimi giorni con Bologna e Maccabi Haifa e non può perdere ulteriore contatto dalle prime posizioni. All’intervallo, il punteggio favorisce i rossoneri, ma sicuramente la Juventus dovrà reagire nei secondi 45 minuti per tentare di conquistare la posta in palio. Un match dove qualcuno si sta esprimendo in campo su alti livelli, altri un po’ meno, ma nei commenti sui social c’è un chiaro ‘peggiore’ in campo.

Milan-Juventus, il peggiore in campo è…DAZN: “Con quello che paghiamo, vorremmo vedere la partita”

E si tratta di DAZN, che trasmette il match in esclusiva e che però sta riscontrando numerosi problemi, ancora una volta. I commenti degli utenti su Twitter sono a dir poco impietosi, la visione del match per molti si sta trasformando in un tormento. E non mancano messaggi dove prevale la rabbia e monta la polemica, nei confronti dell’emittente streaming. Un fastidioso deja-vu, secondo più di qualcuno, in occasione dei big match, dove problematiche di questo tipo si sono manifestate in passato piuttosto spesso. Ecco cosa scrivono gli utenti su Twitter, vi proponiamo alcuni dei messaggi più piccati:

Non vi smentite mai nelle partite che contano sempre i soliti problemi di connessione #dazn — Giuseppe (@Giusepp87232373) October 8, 2022

#DAZN mi piacerebbe poter vedere la partita, dal momento che pago un abbonamento. — Francesco Murdocco (@FrancescoMurdo3) October 8, 2022