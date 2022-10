Milan-Juventus, Allegri abbattuto: “C’è poco da fare”

Il tecnico della Juventus al termine del big match perso contro il Milan analizza la partita e il momento della squadra: “C’è poco da fare”

Brutta sconfitta per la Juventus nel big match contro il Milan, che vede svanire l’entusiasmo delle due partite vinte consecutivamente. Una sconfitta che rimette in discussione la posizione di Massimiliano Allegri e che riapre le ferite di un inizio di stagione molto complicato.

Ai microfoni di Dazn il tecnico bianconero ha analizzato il match affermando:

Atmosfera: “Credo che dopo la partita di stasera ci sia da dire ben poco. Siamo in un momento altalenante, sembrava che fossimo usciti dal periodo negativo con queste due vittorie ma ci siamo ricascati. Peccato perché per i primi 20 minuti avevamo fatto bene, poi abbiamo iniziato a giocare all’interno. Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli nel primo tempo ma abbiamo sbagliato tecnicamente, è normale che poi paghi.

Difficoltà fisica: “Credo che sia anche una condizione psicologica. Non è facile in questo momento, abbiamo perso tanti punti con le medio piccole. È normale che negli scontri diretti ci devi arrivare con una condizione psicologica buona. Ci sono stati troppi errori tecnici. Ora bisogna avere la forza di rimboccarci le maniche e ripartire, già da martedì che bisogna vincere”.

Milan-Juventus, Allegri preoccupato: “Due partite non risolvono i problemi”

Nessuno prende la situazione in mano: “Purtroppo questa cosa bisogna togliercela, se giochiamo in avanti prendiamo meno contropiedi, ma a un certo punto smettiamo e giochiamo all’indietro, soprattutto dopo il palo di Leao. Dobbiamo giocare in avanti, poi le misure dei passaggi non possiamo sbagliarle”.

Allegri preoccupato: “Due partite che ti danno entusiasmo non risolvono i problemi. Oggi era importante fare bene. Ci sono stati errori proprio tecnici. Non siamo nemmeno tanto fortunati in questo momento. Dobbiamo essere più cattivi. Togliendoci le paure potremo fare sicuramente meglio”.

Squadra che si abbassa dopo 20 minuti: “Quando giochi palla all’indietro è normale che gli altri prendono campo senza fare grande pressione. Dobbiamo lavorare e migliorare”.