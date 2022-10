“Stagione finita, ora piazza pulita”: per Allegri non c’è più scampo

Altro scivolone per la Juventus, che a San Siro contro il Milan viene battuta ben oltre il punteggio: Allegri al capolinea

In Milan-Juventus, si è ripetuto, purtroppo per i bianconeri, un copione già visto diverse volte in questo avvio di stagione. Primi minuti anche incoraggianti, poi gli avversari prendono gradualmente campo, fino a vincere tutti i duelli e sovrastare i piemontesi sul piano del gioco e del ritmo.

La vittoria rossonera per 2-0 è una logica conseguenza di quanto appena detto. Il Milan, dalla metà del primo tempo, ha innestato le marce alte, sfiorando ripetutamente il gol con uno sfortunato Leao, fermato due volte dal palo. Il gol di Tomori subito prima dell’intervallo ha sparigliato le carte, la reazione non c’è stata da parte della Juventus e il Milan ha imperversato, raddoppiando con Brahim Diaz e sfiorando anche la terza marcatura in più di un’occasione. Per i bianconeri, le due vittorie dei giorni precedenti contro Bologna e Maccabi Haifa sono state un’illusione. Di fronte a un avversario di livello superiore, la Juventus si è sciolta e questa nuova frenata rimette di nuovo Allegri e soci nel mirino. Le prime posizioni in classifica iniziano ad allontanarsi, come lo scorso anno, in maniera consistente già nella prima fase del campionato, una delusione per tutto l’ambiente, con il tecnico e i giocatori pesantemente contestati, ben prima della fine della gara, sui social.

Milan-Juventus, i bianconeri affondano e Allegri ripiomba nell’incubo: “Senza allenatore non è facile, a ottobre è già finita”

Inevitabilmente, la maggior parte delle contestazioni toccano all’allenatore, bersagliato a più riprese dai tifosi, ormai spazientiti dal gioco asfittico della squadra e dalla sua incapacità di reazione quando le partite si mettono male. Allegri che viene preso in giro, ovviamente, per la sua dichiarazione di alcune settimane fa sugli infortunati del Milan: rossoneri che pur con notevoli assenze hanno dato una lezione di gioco ai bianconeri. “Siamo senza un allenatore” e “Stagione ormai finita, e siamo ancora ad ottobre” sono alcuni dei messaggi che ricorrono più spesso. Ecco come viene commentata, sui social, la prestazione bianconera, con l’hashtag #AllegriOut che torna di grande attualità:

I livornesi sono simpatici, tutti, tranne uno #allegriout — Pier 🇮🇹🐖🦈🐕🐓🦩🦓 (@porcodivo1) October 8, 2022

"Vorrei vedere il Milan con 5 titolari in meno." Ok visto #AllegriOut — ALLberto (@free4alb) October 8, 2022

Quante ne dobbiamo sopportare ancora!!?? #AllegriOut

Basta vi prego ! — Tommaso in Champions (forse) (@JUVEINSEMPRE) October 8, 2022

Siamo senza Di Maria Chiesa Pogba e un allenatore, non è facile così #Allegriout — Andrea (@Andrea92Casano) October 8, 2022

Ci sta facendo passare la voglia di vedere le partite della Juve. Nessuna idea di gioco, passaggi indietro o lanci fuori. #AllegriOut — Luca Sarcinelli (@LucaSarcinelli2) October 8, 2022