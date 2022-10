Milan-Juve, Vlahovic furioso dopo il cambio: il gesto che fa discutere

Milan-Juventus finisce male per i bianconeri, serata nera in particolare per Vlahovic: prestazione scialba e gesto che non passa inosservato

La Juventus esce male da San Siro, con il match contro il Milan che si conclude con una vittoria rossonera per 2-0. Il Diavolo sale per una notte in vetta alla classifica, i bianconeri invece restano lontani dalle prime posizioni e rischiano, con i risultati di domani, di allontanarsene ancora di più.

Una Juventus che aveva approcciato bene la sfida, con una partenza incoraggiante. Dura 20 minuti però la spinta bianconera, il Milan risale la corrente e impone il suo gioco. Dopo i due pali di Leao, sblocca Tomori in mischia prima dell’intervallo e raddoppia Brahim Diaz con una fuga di 50 metri partita da metà campo. E innescata da un errore di Dusan Vlahovic, che sbaglia un retropassaggio piuttosto semplice. Il serbo, che era andato a segno due volte in pochi giorni contro Bologna e Maccabi Haifa, questa sera non riesce a ripetersi e va incontro a una prestazione deludente, ben al di là dell’errore sopra citato. Praticamente mai riesce a mettersi in luce e conferma di vivere un momento nel complesso difficile. La squadra non sembra riuscire a supportarlo nel migliore dei modi e lui ne soffre, arrancando.

Milan-Juventus, serata da dimenticare per Vlahovic: cosa succede in panchina

Vlahovic viene sostituito, nel secondo tempo, da Moise Kean. Un ingresso positivo, quello del giovane attaccante, che si crea qualche buona occasione e prova a dare una scossa anche se tardiva. Il serbo, invece, torna in panchina masticando amaro, piuttosto nervoso. Non con Allegri, con il quale anzi si scambia un abbraccio di intesa uscendo dal campo. Ma, una volta seduto in panchina, da’ sfogo alla sua tensione, scagliando via una bottiglietta. Un modo per sacricare il nervosismo e prendersela con se stesso, per una prova che lui per primo sa non essere stata all’altezza della situazione. Dal suo centravanti, la Juventus si aspetta ben altro. Vlahovic cercherà il riscatto già martedì in Champions nella nuova gara contro il Maccabi, ma Allegri spera che possa finalmente incidere anche nei big match.