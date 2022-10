Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: nona giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della nona giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Nona giornata del campionato italiano di Serie A che vedrà un sabato caldissimo e ricco di sfide fondamentali per quella che sarà la stagione di diversi club. L’Inter andrà a Sassuolo per trovare una vittoria che manca da tempo, mentre la Juventus sarà ospite del Milan in una delle grandi classiche del nostro calcio. Il Napoli giocherà in casa della Cremonese.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della nona giornata di Serie A

Sassuolo-Inter sabato ore 15

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

TOP: Pinamonti sente odore di gol dell’ex. Dimarco va messo

FLOP: Non è il momento di schierare Handanovic

RISCHIATUTTO: Mkhitaryan può regalare soddisfazioni

Milan-Juventus sabato ore 18

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

TOP: Giroud e Milik gli attaccanti su cui puntare

FLOP: Brahim Diaz non ci convince

RISCHIATUTTO: Occhio alla prestazione di Bonucci



Bologna-Sampdoria sabato ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumí, Sosa; Dominguez, Schouten; Sansone, Soriano, Vignato; Arnautovic.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.

TOP: Arnautovic deve trascinare. Sabiri deve riscattarsi

FLOP: Augello non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Sosa ha impressionato con la Juventus

Torino-Empoli domenica ore 12.30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

TOP: Vlasic è a caccia di bonus. Lammers in trasferta può incidere

FLOP: Djidji soffre un po’

RISCHIATUTTO: Pjaca ha voglia di vendetta

Monza-Spezia domenica ore 15

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola.

TOP: Caprari è attaccante di striscia. Bene Bastoni

FLOP: Holm non ci fa impazzire

RISCHIATUTTO: Pessina ci piace!

SALERNITANA-VERONA domenica ore 15:00

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry.

TOP: Rilanciate Mazzocchi! Ok Piatek ed Henrus

FLOP: Bocciato Hien

RISCHIATUTTO: Verdi per il classico gol dell’ex

UDINESE-ATALANTA domenica ore 15:00

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel.

TOP: Beto e Lookman da bonus! Sì a Scalvini e Udogie

FLOP: Con Walace non arrivano punti

RISCHIATUTTO: Lovric è pronto per il +3

CREMONESE-NAPOLI domenica ore 18:00

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Meité; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Elmas.

TOP: Kvara dalla panchina? Schieratelo ugualmente così come Raspadori

FLOP: Evitate Meité

RISCHIATUTTO: Elmas può essere una buona idea

ROMA-LECCE domenica ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

TOP: Dybala non si ferma più! Fiducia in Abraham e Strefezza

FLOP: Baschirotto rischia grosso

RISCHIATUTTO: Banda può sorprendere

FIORENTINA-LAZIO lunedì ore 20:45

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Ikoné.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TOP: Savic ha il piede calco! Kouamé e Zaccagni ottime scelte, come il solito Immobile

FLOP: Venuti continua a non dardi fiducia

RISCHIATUTTO: Milenkovic può metterci la testa su corner