Accordo e ingaggio faraonico: Conte adesso firma

L’ingaggio faraonico avrebbe convinto Antonio Conte: firma in arrivo per l’allenatore. L’indiscrezione e tutti i dettagli

“L’allenatore non è mai stato in dubbio. C’è stata sempre fiducia nei suoi confronti”. Nel pre-partita di Juventus-Maccabi Haifa, Pavel Nedved è stato perentorio sulla posizione di Massimiliano Allegri.

“C’è stata sempre fiducia, si sono fatti però pochissimi allenamenti. Io non sono così bravo a capire la forma della squadra, questa la capiremo andando avanti. Sono fiducioso. L’avvio di Champions League difficile? Non so perché, noi facciamo di tutto dalla società ai giocatori per rimettere le cose a posto”. Il vicepresidente bianconero, dopo gli annunci di Maurizio Arrivabene, ha blindato definitivamente il tecnico della Juve, reduce da due successi consecutivi dopo un settembre da incubo. Nelle settimane più difficili in casa bianconera, e durante la sosta per le Nazionali, per la panchina della Juventus era tornare a circolare il nome di Antonio Conte. I rumors si sono fatti sempre più insistenti e hanno costretto l’allenatore del Tottenham ad una smentita, almeno per il momento: “Ritengo che sia irrispettoso sia per me che per Allegri. Abbiamo appena iniziato la stagione, ho parlato molte volte di questa cosa e ho sempre detto che sono felice di essere qui. Mi piace lavorare per questo club, ho un ottimo rapporto sia con il presidente Levy che con il direttore sportivo Paratici, non vedo problemi per il futuro. Non voglio parlare di questa cosa perché è irrispettosa sia per me che per l’altro allenatore”. Nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni sul futuro dell’ex Inter e Juve.

Calciomercato, il Tottenham avrebbe convinto Antonio Conte: accordo per il rinnovo

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Tottenham avrebbe offerto un rinnovo da 20 milioni di sterline a stagione all’allenatore pugliese. Stando al portale, dopo la nuova proposta della società inglese l’accordo tra le parti sarebbe ora più vicino, di fatto imminente: Paratici avrebbe messo sul piatto un ingaggio faraonico per blindare il tecnico italiano. Gli ‘Spurs’ si tengono stretto Antonio Conte e il ritorno alla Juventus appare sempre più difficile.