Milan-Juve s’infiamma: scelta fatta e colpo a zero

Milan e Juve rischiano parecchio sulla questione terzino: le notizie dalla Spagna non sono incoraggianti

Il calciomercato non dorme mai e dopo l’estate tutti i top club si sono subito rimessi all’opera per cercare di studiare le mosse in vista di gennaio o della prossima stagione. Sia Juve che Milan in difesa hanno mostrato qualche problemino di formazione, al centro come sugli esterni.

I bianconeri a sinistra hanno poche garanzie con un Alex Sandro in scadenza che da qualche anno non è più la freccia dei primissimi tempi dopo l’arrivo dal Porto. Anche a destra Cuadrado ha deluso e pure per lui non è scontata affatto la permanenza. Allo stesso tempo i rossoneri sono parecchio in difficoltà con il doppio infortunio di Calabria e Florenzi, contemporaneo a quello di Theo Hernandez che torna stasera. In generale, gli esterni si stanno dimostrando merce rara ma non solo in Italia. Un po’ in tutti i campionati chi ha dei top player in quel ruolo cerca di tenerseli stretti. E al contrario chi invece ne è a caccia fa di tutto per strapparli ai loro club.

Tutti pazzi per Dalot, Milan e Juve rischiano: il portoghese ha scelto il Barcellona

È il caso di Diogo Dalot, che al Milan ci è già stato tutto sommato con buoni risultati. Il portoghese lo scorso anno era comprimario nel Manchester United, ma col tempo è riuscito a prendersi il posto da titolare ai danni di Wan Bissaka che a sua volta ha deluso. L’ex Porto sta disputando un’ottima stagione, sta convincendo tutti e anche in nazionale si è guadagnato il suo spazio. Milan e Juventus hanno riacceso i radar su di lui, che è ormai uno dei calciatori più in vista d’Europa in questo momento tra i terzini. E proprio questo ha però aumentato la concorrenza in Europa su di lui. Ad esempio c’è il Barcellona, che ha messo nelle priorità per le prossime stagioni il sostituto di Busquets e l’acquisto di un terzino destro forte.

In estate si è parlato di uno scambio alla pari con Dest, ora al Milan, ma ten Hag non ha lasciato andare Dalot. Il portoghese è in scadenza, a zero sarebbe un affare clamoroso. Ma il Manchester United ha comunque una clausola di rinnovo unilaterale del contratto per un’altra stagione. Una consuetudine nei Red Devils. Ad ora non sembra essersi ancora mosso nulla, ma in ogni caso – come scrive ‘Sport’ – il Barcellona avrebbe già allacciato i contatti con l’entourage del giocatore. E soprattutto, secondo il quotidiano spagnolo, il giocatore preferirebbe il blaugrana rispetto a Milan e Juventus. Non solo, perché i catalani sarebbero disposti anche a pagare il cartellino, in caso di rinnovo, pur di ingaggiarlo. La strada è in salita per il ritorno in Serie A di Dalot, con la Roma uno dei club italiani ad aver allacciato i contatti già alcuni mesi fa.