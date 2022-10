Juventus sempre più a fondo, ‘spuntano’ le dimissioni di Allegri

La Juventus torna ai suoi vecchi errori e cade in casa del Milan: Allegri nel caos, ora ha soltanto un’alternativa

La Juventus ricade nei soliti errori. Bologna e Maccabi sembravano aver chiuso la crisi bianconera e invece il Milan l’ha riaperta in tutta la sua gravità.

Due gol e una sconfitta che pesano come un macigno sulla stagione e sull’umore della squadra di Allegri. Ora la classifica diventa ancora più complicata e domani, Napoli e Atalanta possono mettere la Juve a dieci punti di distanza con il Milan che ne ha già sette a parità di partite giocate.

Una situazione davvero difficile con Allegri che nel post gara non ha nascosto i problemi: “Abbiamo fatto una brutta partita nel secondo tempo, siamo crollati a livello psicologico. Quando si perde bisogna stare zitti” le parole in conferenza del tecnico bianconero. Ma lo stesso allenatore ha mostrato di aver fiducia nella squadra nella possibilità di rialzarsi anche in campionato: “Ora dobbiamo reagire subito e pensare alla Champions. In campionato c’è tempo per migliorare”.

Calciomercato Juventus, dimissioni Allegri: “Deve fare il gesto”

Tempo però che potrebbe anche scadere per Allegri. La Juventus con le dichiarazioni dei dirigenti ha sempre confermato la fiducia all’allenatore, forte anche di un ricco contratto pluriennale. Di certo, uscire dalla Champions alla fase a gironi e non riavvicinarsi alle posizioni di testa in campionato, potrebbe indurre la società a fare delle riflessioni, in particolare durante la lunga pausa per i Mondiali.

C’è però chi pensa che a fare un passo indietro debba essere proprio il tecnico. Luca Momblano, su Twitter, dice la sua sulla situazione della squadra: “Allegri deve fare il gesto. Poi tocca rispondergli sinceramente. Siamo uomini”. Una frase che richiama le ipotesi di dimissioni da parte dell’allenatore, come suggeriscono i tanti commenti sotto il tweet.

I tifosi però credono poco a questa ipotesi. “Non lo farà mai e poi mai” scrive un utente ed un altro fa una previsione che non ammette repliche: “Resterà fino al termine della stagione”. Situazione comunque difficile in casa bianconera e la trasferta in Israele è uno snodo decisivo: è già dentro o fuori per la Juventus ed Allegri.