Verdetto choc per il Milan: Leao alla Juventus

La decisione è arrivata alla vigilia del big match di campionato che vedrà la squadra di Pioli affrontare quella di Allegri a San Siro

Dopo un turno europeo tra Champions ed Europa League ancora una volta ricco di gol e di spettacolo, ci attende una giornata di campionato piena di appuntamenti di alto livello. Si parte oggi alle 15.00 con un anticipo da brividi per l’Inter di Simone Inzaghi in casa di un Sassuolo in grande forma.

Il piatto più atteso dal menu della prossima giornata, però, sarà quello delle 18.00: il big match di San Siro tra Milan e Juventus. Due squadre reduci da momenti diverse e separate in classifica da soli quattro punti. I bianconeri, dopo una sosta tormentata dalle critiche alla squadra e dalle vocis un possibile esonero di Allegri, sono ripartiti come meglio non potevano, con due vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Per quanto riguarda il Milan, invece, nell’ultimo turno di Champions League sono pesate le numerose assenze dettate dai tanti infortuni. Dopo aver vinto col brivido la gara dell’ultima giornata di campionato contro l’Empoli con due reti allo scadere, i rossoneri sono stati travolti a Stamford Bridge per 3-0 contro un Chelsea che ha mostrato una supremazia territoriale costante.

Tra i tantissimi temi del match di domani, ovviamente c’è grande curiosità intorno a due tra i migliori giovani talenti a disposizione di Pioli da una parte e Allegri dall’altra, vale a dire Rafa Leao e Dusan Vlahovic. Entrambi sono stati protagonisti nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it dinanzi al seguente quesito: “Meno uno a Milan-Juve, scontro interessante tra diversi big: quale di questi top farebbe più comodo all’altra squadra?”.

A trionfare nel sondaggio su Twitter è stato lo stesso Leao alla Juve: il passaggio del portoghese in bianconero ha raccolto il 35,3% delle preferenze. Staccato di una manciata di voti Dusan Vlahovic in rossonero, votato dal 33,8% degli utenti. Al terzo posto ha chiuso con una buonissima percentuale anche la suggestione Sandro Tonali in bianconero con il 26,5%, davanti a Gleison Bremer con la maglia del Milan al 4,4%.