L’ex Inter salvato dalla Juve: doppio colpo per la libertà

La Juventus ha agevolato il futuro di un ex Inter grazie al doppio colpo messo a segno che lo libera da un peso in squadra

C’è tanto da lavorare in casa Juventus. L’inizio di stagione dei bianconeri è stato disastroso e la squadra di Allegri fatica a rialzare la testa, sopratutto negli sconti diretti con le big del campionato. Dopo le vittorie con Bologna e Maccabi Haifa la Juventus è nuovamente crollata contro il Milan perdendo a San Siro.

Gli acquisti messi a segno durante il calciomercato estivo sembravano aver aiutato Allegri a costruire una squadra che potesse tornare a lottare per lo scudetto, ma dopo i tanti infortuni e la mancanza di risultati, sembrerebbe non essere più così. In particolare tra gli acquisti estivi della Juventus ce ne sarebbero due che avrebbero facilitato la vita di un ex Inter all’estero.

Hakimi ‘stufo’ di Di Maria e Paredes: il retroscena prima del passaggio alla Juventus

L’Inter lo scorso anno ha detto addio a uno dei protagonisti dello scudetto vinto due anni fa sotto la guida di Antonio Conte, ovvero Achraf Hakimi. Il terzino marocchino è passato al Psg, ma nella rosa parigina il rapporto sembrerebbe non essere stato ottimo con tutti.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, Achraf Hakimi sembrava non avere un buon rapporto con due compagni: Angel Di Maria e Leandro Paredes. Soprattutto con ‘El Fideo’, che giocava sulla sua stessa fascia, il feeling sembrava non essere ottimo. Inoltre con Paredes ci sarebbe stato anche uno scontro durante un allenamento. Dunque a intervenire in soccorso di Hakimi sarebbe arrivata la Juventus, che ha portato a Torino entrambi i giocatori, levando effettivamente quelli che sembravano essere diventati due pesi per Achraf Hakimi nel Psg. Un doppio addio che ovviamente ha anche innalzato il livello tecnico della Juventus, vista la caratura internazionale dei due giocatori arrivati in bianconero, che sono riusciti subito a integrarsi bene nella rosa di Allegri. Cosa che forse non era stata così per Hakimi con i suoi ormai ex compagni di squadra in terra parigina.