Esplosione e bocciatura immediata: il mega intreccio che ribalta la Juve

Il pupillo del tecnico finisce nel mirino del club blaugrana. Il rischio di un addio ai bianconeri ora è davvero concreto

La stima da parte di Massimiliano Allegri è stata sempre massima ma in estate il rischio di fare le valigie è stato davvero concreto.

Adrien Rabiot, durante l’ultima sessione di calciomercato, è finito nel mirino del Manchester United, che ha fatto di tutto per strapparlo alla Juventus. I bianconeri e i Red Devils hanno anche trovato l’accordo ma le richieste impossibili da parte dell’entourage del francese ha bloccato tutto, con gli inglesi che hanno così deciso di virare su Casemiro.

Una buona notizia, come detto, per il tecnico livornese che ha sempre apprezzato Rabiot. Per l’ex Milan è uno dei titolari della Juventus: il nazionale di Deschamps non ha avuto un inizio entusiasmante ma mercoledì, in Champions League, contro il Maccabi Haifa, per la terza giornata della fase a gironi, ha sfornato una prestazione super, realizzando una doppietta nel 3 a 1 finale.

Inevitabilmente si è tornati a parlare del suo futuro. Rabiot, come detto, è stimato alla Juventus ma ha uno stipendio importante, decisamente troppo alto per quello che in questi anni ha fatto vedere. Non è da escludere, però, che venga trovato un accordo per continuare insieme.

Nonostante stagioni non proprio esaltanti, Rabiot continua ad avere tanto mercato internazionale. Il giocatore è stimato in Inghilterra ma anche in patria. Stando alle ultime provenienti dalla Francia, infatti, il Psg sarebbe pronto a riportarlo alla base. A giugno scadrà il contratto con la Juventus e senza rinnovo diventa ancora più appetibile.

Si vocifera che l’entourage del centrocampista voglia un contratto di almeno da almeno 10 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Juve, il Barcellona pensa a Rabiot: intreccio a centrocampo

Dalla Spagna giunge notizia di un altro club sulle tracce di Rabiot. Secondo TodoFichajes, anche il Barcellona starebbe pensando al francese per rafforzare il proprio reparto mediano. Un suo arrivo sarebbe l’ennesimo chiaro segnale di una bocciatura totale di Franck Kessie.

L’ex Milan non è certo una prima scelta e con il francese in blaugrana rischierebbe di scivolare ancora più indietro nelle gerarchie. Chissà che non sia proprio la Juventus ad approfittare di questa situazione. Non va dimenticato, che l’ivoriano piace tanto anche ad Antonio Conte.