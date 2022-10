Batosta Juventus: doppio schiaffo mortifero sul mercato

Si fa dura sul mercato per la Juventus: il club bianconero rischia la doppia beffa a centrocampo in vista della prossima estate. Tutti i dettagli

E’ un vero flop finora l’avventura di Arthur Melo con la maglia del Liverpool, dopo il trasferimento dalla Juventus alla corte di Klopp in prestito con diritto di riscatto.

Zero presenze in Premier League finora per il centrocampista brasiliano e soltanto 13 minuti totalizzati in Champions League nella nefasta sconfitta sul campo del Napoli. L’ex Barcellona, frenato da diversi infortuni anche nell’esperienza sotto la Mole, sembrava vicino al ritorno in campo ma si è nuovamente fermato per l’ennesimo guaio muscolare come evidenziato da Klopp alla vigilia del big match di campionato contro l’Arsenal.

A questo punto si allontana il riscatto di Arthur da parte del Liverpool, con la permanenza definitiva del giocatore sul prato di Anfield Road che era fissata a quasi 38 milioni di euro. Tesoretto che la Juventus così potrebbe non incassare, considerando le perplessità di Klopp e della dirigenza dei ‘Reds’ soprattutto sulle condizioni fisiche incerte di Arthur. Una tegola non di poco conto per le casse della ‘Vecchia Signora’, visto che il centrocampista classe ’96 non è mai rientrato nei piani tecnici e tattici di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Tielemans per rimpiazzare Arthur: il Liverpool inguai Allegri

A questo, inoltre, potrebbe aggiungersi una doppia beffa per l’allenatore bianconero e il sodalizio torinese. Per sostituire proprio Arthur nel cuore della mediana di Klopp ci sarebbe anche Youri Tielemans, vecchio pallino della dirigenza juventina per rinforzare il centrocampo. Il nazionale belga sarebbe un profilo molto apprezzato da Klopp, ingolosito anche dalla situazione contrattuale del 25enne ex Monaco, in scadenza di contratto la prossima estate con il Leicester City.

Un colpo che varrebbe doppio quindi per il Liverpool, considerando la possibilità di portare alla corte di Klopp un giocatore delle qualità di Tielemans a parametro zero. Il belga ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed è una delle opzioni a metà campo al vaglio dell’area tecnica della Juventus sul mercato per la prossima stagione. Ma il Liverpool è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’ e a infliggergli un doppio schiaffo mortifero, considerando anche il possibile e mancato riscatto di Arthur.