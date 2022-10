Grana Allegri: flop totale per la Juve, sfumano 38 milioni

Non arrivano buone notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri. Sta deludendo le attese anche lontano da Torino: il tesoretto potrebbe sfumare per i bianconeri

Sperava in un impatto diverso con la nuova realtà inglese dopo l’addio (almeno temporaneo) alla Juventus.

Stiamo parlando di Arthur Melo, che per il momento non è mai sceso in campo in Premier League con la maglia del Liverpool. Il centrocampista brasiliano ha lasciato nell’ultimo giorno della campagna trasferimenti la Juve in prestito con diritto di riscatto, dopo un’estate passata sempre sul mercato e fuori dai progetti tecnici di Massimiliano Allegri, come ribadito peraltro anche dal suo agente Pastorello ai microfoni di Calciomercato.it.

L’ex Barcellona pensava a un pronto riscatto con la camiseta dei ‘Reds’ di Klopp, ma tutto questo non si sta verificando in campo. Arthur sperava di ritrovare la continuità di un tempo e persa durante esperienza a Torino, anche e soprattutto per riconquistare un posto tra i convocati del Brasile per il Mondiale di novembre in Qatar. Al contrario, invece, il centrocampista classe ’96 non hai avuto l’impatto sperato con la squadra di Anfield Road, complici anche dei nuovi infortuni che ne stanno frenando l’utilizzo da parte di Klopp.

Arthur non è mai sceso in campo finora in Premier League: zero apparizioni per lui nel massimo campionato inglese e soltanto 13 minuti totalizzati in Champions nella disfatta con il Napoli. Mentre con la squadra riserve del Liverpool ha totalizzato solo un gettone. E quando sembrava vicino al rientro il brasiliano si è nuovamente fermato: “Arthur ha avuto un nuovo problema fisico. Ha accusato un guaio muscolare prima del match di Champions League contro i Rangers“, le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa prima del big match di campionato con l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, flop Arthur: lontano il riscatto del Liverpool

Inizio di stagione frustante così per Arthur, con il Liverpool che almeno per il momento non sarebbe convinto del riscatto a fine stagione del giocatore. L’accordo con la Juventus è fissato a quasi 38 milioni di euro, ma di questo passo una permanenza definitiva dell’ex Barcellona sul campo di Anfield Road sembrerebbe lontana. Klopp potrebbe così puntare su altri profili per il suo centrocampo, rispedendo a Torino il classe ’96. Non una buona notizia certamente per la Juve e Allegri, visto che Arthur non fa parte dei piani futuri della ‘Vecchia Signora’.