Ultimatum Ansu Fati: messaggio chiaro alla Serie A

Messaggio chiaro per la Serie A: ultimatum del talento Ansu Fati nei confronti del Barcellona

Dieci partite giocate in stagione, ma solo due da titolare. Pochi anni fa era ritenuto l’enfant prodige del calcio mondiale, con il Barcellona convinto di avere in casa un nuovo fenomeno. L’età è certamente dalla sua parte, ma ora il rapporto tra Ansu Fati e i catalani sembra scricchiolare.

Il classe 2002, nato in Guinea Bissau ma nazionale spagnolo, non sembra essere una prima scelta all’interno dello scacchiere di Xavi, che gli ha spesso preferito in questo inizio di stagione il tridente composto da Raphinha, Lewandowski e Dembele. Una situazione che non è gradita al giovane talento dei catalani, che avrebbe già parlato con il tecnico in merito al proprio ruolo all’interno della squadra.

Barcellona, messaggio di Ansu Fati: Psg in pole

Ansu Fati infatti è diventato sostanzialmente la prima scelta di Xavi dalla panchina. Un ruolo non gradito dal classe 2002. Sembra però difficile che il ragazzo possa risalire le gerarchie e conquistare una maglia da titolare con il Barcellona. ‘Diario Gol’ sottolinea come tanti top club europei sarebbero pronti a fiondarsi sul giocatore, approfittando di quella che è la situazione attuale. Per lui si è parlato anche di Inter e Juventus, ma considerando il lungo valore del contratto (fino al 2027) e l’elevatissimo prezzo del cartellino, in pole position ci sarebbero altri club.

In primis il Paris Saint-Germain. I transalpini stanno seguendo da tempo il nome di Ansu Fati e, riferiscono dalla Spagna, se la situazione non migliorerà, Nasser Al-Khelaifi sarebbe pronto a negoziare con il padre del giocatore per convincerlo a sposare il progetto del Psg. L’attaccante vorrebbe avere più spazio e avrebbe già comunicato al Barcellona, se la situazione non dovesse cambiare, la volontà di essere ceduto nell’estate 2023. Un messaggio forte, che aprirebbe ancor più le porte al Psg. Juventus ed Inter restano comunque vigili, ma sia i bianconeri che i nerazzurri non partono in prima linea nella corsa al talentuoso millennial.