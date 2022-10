Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con “Inter, codice rimonta“: i punti chiave per i nerazzurri per rialzarsi dopo un avvio di campionato insoddisfacente. Preoccupazioni di diverso tipo in casa Milan e Juventus. Per i rossoneri, “De Ketelaere, prime critiche. Ma il club è sicuro: volerà“. Episodio grave extra campo per i bianconeri: “Banditi a villa Di Maria, c’era anche Vlahovic“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola sulla serata di Europa League, che regala una amarezza non da poco alla Roma: “Mou, una beffa“, per commentare l’1-2 casalingo con il Betis che complica non poco il cammino europeo dei giallorossi. In basso, spazio al grave episodio occorso a Casteldebole: “Bologna, parole grosse“. Confronto accesissimo tra la squadra e i tifosi, situazione che inizia a farsi assai delicata.

‘Tuttosport’ apre con le dichiarazioni di Gianluca Zambrotta: “Vlahovic, sei nel posto giusto“, incoraggiando l’attaccante serbo della Juventus. Ma c’è spazio anche per quanto accaduto ieri: “Terrore Di Maria: rapinatori in casa!“. Di spalla, sul Torino, la chiave per uscire dalla crisi: “Vlasic, Lukic e rinforzi a gennaio“. E l’interrogativo su Haaland: “Diventerà il più forte di sempre?“.

Rassegna stampa di venerdì 7 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

In Spagna, ‘Marca’ da’ grande spazio a uno degli intrighi di mercato che potrebbero segnare i prossimi mesi: “Bellingham, operacion en marcha“. Il Real Madrid vuole a tutti i costi il giocatore del Borussia Dortmund e si muove concretamente, secondo il quotidiano c’è grande ottimismo tra i ‘Blancos’ in merito.

Su ‘Sport’, invece, riflettori sulla situazione in casa Barcellona. Particolarmente dal punto di vista finanziario e l’obiettivo è quello della “Remontada economica“: tutti i numeri per uscire dalla crisi per i blaugrana. E in alto, su un tema caldo del momento: “La verdad sobre el futuro de Messi“.