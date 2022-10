Juventus, ora è tutto UFFICIALE: più del doppio di Agnelli

Il club bianconero ha pubblicato la ‘Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti’, approvata dal Cda il 23 settembre

La Juventus ha ufficializzato i compensi che percepiscono i vertici del club, da Agnelli ad Arrivabene, nella annuale ‘Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti’.

Spicca Maurizio Arrivabene, arrivato lo scorso anno per ricoprire l’incarico di Amministratore delegato. L’ex Ferrari, ‘uomo’ di John Elkann, ha uno stipendio fisso superiore al milione di euro, per l’esattezza di “€ 1.083.333,36“, più “benefici non monetari per un importo pari a Euro 101.800 relativi all’assegnazione di una autovettura aziendale, delle coperture assicurative e dell’assistenza sanitaria integrativa, di un housing allowance, dell’erogazione dei ticket restaurant, e all’attribuzione di flexible benefit”, recita la nota.

ARRIVABENE DOPPIA AGNELLI – Arrivabene guadagna più del doppio di Andrea Agnelli. Il presidente del club, infatti, percepisce “€ 450.000“, con l’aggiunta di “benefici non monetari per un importo pari a Euro 35.400 relativi all’assegnazione di una autovettura aziendale e di una vettura di servizio con autista, delle coperture assicurative e dell’assistenza sanitaria integrativa; a tal proposito, si segnala che il compenso deliberato dal sopramenzionato Consiglio di Amministrazione per la carica di Presidente è pari ad Euro 700.000”.

“In data 17 dicembre 2021 – come evidenzia la relazione annuale – il Presidente ha dichiarato di rinunciare per l’esercizio 2021/2022 a parte del suo compenso ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del Codice Civile che, per tal motivo, nel corso dell’esercizio 2021/2022 è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente (2020/2021)”.

Stipendi vertici Juventus: Arrivabene in testa, Agnelli dietro anche a Nedved

Anche Pavel Nedved, il vice-presidente della Juventus, guadagna più di Agnelli, seppur ‘solo’ di qualche migliaia di euro: “€ 466.666,76 quale compenso fisso, oltre a benefici non monetari per un importo pari a Euro 6.400 relativi all’assegnazione di una autovettura aziendale, delle coperture assicurative e dell’assistenza sanitaria integrativa”.