Juventus sotto shock: “Ho pensato di smettere”

Juventus, una rivelazione davvero scioccante: “Ho pensato di smettere e dire addio al calcio”

In questo inizio di stagione si è rivelata una delle note più positive della Juventus. Chiamato in causa dopo l’infortunio occorso a Szczesny in questo inizio di stagione, Mattia Perin ha risposto positivamente con una serie di prestazioni convincenti ed importanti. Una risposta per chi lo aveva dato per finito e per chi lo aveva criticato. L’estremo difensore ha quindi saputo scalare nuovamente le gerarchie dopo momenti difficili.

L’estremo difensore ex Genoa, classe 1992, ha infatti parlato a ‘Mind The Gum’, affermando addirittura di aver pensato al ritiro. “Dopo l’ultimo infortunio alla spalla che era la quinta operazione in 5 anni ho pensato di smettere – ha affermato Perin – Ne ho anche parlato con il mio procuratore e con qualche amico più stretto”.

Juve, Perin: “Ho pensato di smettere, ma era solo frustrazione”

Alla fine il portiere ha cambiato idea, grazie anche alla vicinanza delle persone a lui più care. “Cosa è cambiato? Devo dire grazie al mio agente, ai miei compagni più stretti, alla mia famiglia e a Nicoletta, la persona con cui ho iniziato un percorso personale. Grazie a tutti loro ho ritrovato la passione per questo sport che mi ha dato tanto sia a livello emotivo, ma anche di amicizie e di affetti”.

Un percorso complicato proprio per via delle tante operazioni a cui l’estremo difensore si è sottoposto: “Ho capito che era solo un momento di frustrazione a causa delle tante operazioni a cui mi ero sottoposto. Avevo perso l’amore per il gioco e non riuscivo più a divertirmi. Poi cambiando anche alcuni aspetti del mio modo di vedere le cose e di agire ho ritrovato la passione e il divertimento”. Ora Perin è tornato, Allegri e tutta la Juventus sanno di poter contare ciecamente su di lui.