TV PLAY | “Allegri molto distratto”: Juventus senza pace

La duplice vittoria della Juventus e le prossime tappe bianconere analizzate da Gigi Moncalvo a Calciomercato.it su Tv Play

Doppia vittoria per la Juventus che prova a raddrizzare la sua stagione. La squadra di Allegri ha prima battuto il Bologna in campionato, quindi rifilato tre gol al Maccabi in Champions League.

Un successo che potrebbe non bastare a rimettere in piedi il discorso qualificazione visto il pareggio tra Benfica e Paris Saint-Germain. I bianconeri sono ora attesi da altre due match importanti: prima il Milan a ‘San Siro’ per provare ad accorciare sulle compagini che sono davanti, quindi la trasferta in Israele per tenere vive le speranze Champions.

A parlare delle questione juventine è intervenuto a Calciomercato.it su Twitch Tv Play il giornalista e scrittore Gigi Moncalvo.

Juventus, Moncalvo a Tv Play: “Allegri appagato”

Moncalvo parla coì della prestazione di Di Maria: “Secondo me ieri ha giocato senza seguire le direttive di Allegri. Il fatto è che erano anni che nella Juventus non si vedeva un centrocampista che forniva tre assist così decisivi e c’era bisogno di uno che facesse dei passaggi smarcanti”.

Questo però non cambia il parere sulla squadra bianconera: “Nella Juventus ci comincia a intravedere un po’ di organizzazione, ma si vede anche che non c’è la voglia come se Champions e campionato fossero già archiviati. Per questo l’esame di San Siro è molto importante”.

Moncalvo parla anche del futuro di Allegri: “Non dimentichiamo che quando è andato via dalla Juventus aveva chiesto un ruolo manageriale oltre a quello della panchina. La distrazione di Allegri è ben altra, è appagato, io credo che sia molto distratto”.