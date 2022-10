Futuro Messi, l’annuncio UFFICIALE dell’argentino

L’annuncio ufficiale sul suo futuro arriva direttamente da Leo Messi: ecco cosa ha detto il fuoriclasse argentino

Quella che avrà luogo in Qatar tra poco più di un mese sarà una Coppa del Mondo storica per varie ragioni. La prima perché per la prima volta si giocherà non a giugno, ma in novembre. E poi, sempre per la prima volta, si giocherà in un paese del Medio Oriente. Sarà però storica anche perché sarà l’ultima Coppa del Mondo a cui parteciperà Leo Messi.

Il campione argentino, 35 anni, ha infatti annunciato che Qatar 2022 sarà il suo ultimo Mondiale. L’annuncio è arrivato direttamente dalla ‘Pulga’ che ha parlato al canale ‘Star+’. “Questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo. Di sicuro. Si tratta di una decisione che già è stata presa” ha affermato il fuoriclasse argentino. Per il giocatore del Paris Saint-Germain, recentemente finito al centro delle voci di mercato visto che si parla per lui di un clamoroso ritorno al Barcellona nell’estate 2023, Qatar 2022 sarà quindi l’ultima occasione per sollevare la Coppa del Mondo, quel trofeo tanto ambito e che ancora manca nella bacheca del campione di Rosario.

Mondiali 2022, Messi non fa come Ronaldo

Messi ci andò vicinissimo nel 2014, ma fu il gol di Mario Gotze nei supplementari della finale del Maracana a far svanire il sogno di salire sul tetto del Mondo. “Sto contando i giorni per il Mondiale. La verità è che c’è un po’ di ansia, si tratta dell’ultimo, indipendentemente da come andrà. Da una parte non vediamo l’ora che arrivi, dall’altro c’è la speranza che vada tutto bene…”.

Sulla possibilità di una vittoria finale dell’Argentina: “Non so se siamo i grandi candidati, ma l’Argentina di per sé è sempre un candidato per la sua storia e per quello che significa nel calcio. Non siamo i favoriti, penso che ci siano altre squadre che sono superiori a noi”. Parole chiare quindi da parte della ‘Pulga’, che al contrario dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo ha già annunciato come questo sarà il suo ultimo Mondiale. Il portoghese invece, lo scorso marzo, a specifica domanda, non aveva chiuso le porte ad una nuova partecipazione in Coppa del Mondo anche nel 2026.