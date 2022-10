Tegola sulla fascia: Juventus-Psg a rischio

La Juventus è chiamata a un ritorno di Champions League perfetto per poter passare agli ottavi: tegola sulla fascia e big match a rischio

Arrivano finalmente i primi tre punti in Champions League per la Juventus. Vincere era obbligatorio ieri sera contro il Maccabi Haifa e la squadra di Allegri lo ha fatto grazie alla doppietta messa a segno da Rabiot e dal gol di Vlahovic. Da adesso in poi però i bianconeri dovranno svolgere un girone di ritorno perfetto per sperare nel passaggio agli ottavi di finale.

Prima ci sarà la sfida in Israele nuovamente contro il Maccabi Haifa, poi il ritorno a Lisbona contro il Benfica e in fine lo scontro col Psg a Torino. In queste ore però arriva la tegola sulla fascia sinistra. Il giocatore rischia di saltare Juventus-Psg, decisiva per il passaggio del turno.

Nuno Mendes si ferma, terzino a rischio anche per Juventus-Psg

Prima frenata in Champions League anche per il Psg ieri sera. La squadra di Galtier infatti dopo aver vinto le prime due partite contro Juventus e Maccabi Haifa è stata fermata sull’1-1 contro il Benfica. Un risultato che rende il girone ancora più avvincente con i parigini e i portoghesi a 7 punti, la Juventus a 3 e il Maccabi a 0.

Le brutte notizie per Galtier sono arrivate intorno all’ora di gioco. Infatti il terzino Nuno Mendes è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. L’allenatore francese al termine della partita ha dichiarato: “Nuno ha subito un grosso incidente muscolare, rimarrà fuori per qualche partita”. Questo fa scattare l’allarme anche in vista della sfida contro la Juventus che chiuderà la fase a gironi di Champions League a novembre. Il portoghese ovviamente effettuerà ulteriori controlli medici per capire meglio l’entità dell’infortunio, ma dalle parole di Galtier si capisce che la situazione potrebbe essere complicata. Dunque il Psg potrebbe avere una freccia in meno sulla corsia sinistra contro la Juventus, in una partita che sarà fondamentale per riuscire ad approdare agli ottavi dopo le complicazioni inziali dei bianconeri.