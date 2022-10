DIRETTA Europa League: Sturm Graz-Lazio 0-0 Horvat sfiora la traversa LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sturm Graz-Lazio, gara della terza giornata della fase a gironi di Europa League

Reduce dalla terza vittoria consecutiva in campionato, la Lazio affronta lo Sturm Graz in Austria nella terza giornata della fase a giorni di Europa League. La sconfitta per 1-5 in casa del Midtjylland, oltre a far infuriare Maurizio Sarri, rende praticamente imprescindibile il raggiungimento della vittoria per continuare ad essere padroni del proprio destino nella corsa al primo posto del gruppo.

Anche per questo, il tecnico biancoceleste ha messo da parte il turnover massiccio adottato nella trasferta in Danimarca, mandando in campo praticamente tutti i titolari, eccezion fatta per Patric, Lazzari e Zaccagni. Con tutte le squadre appaiate a quota tre punti, una vittoria in terra austriaca regalerebbe il primato nel girone, in attesa della partita del Feyenoord, in programma alle 21. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sturm Graz-Lazio

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Böving. Allenatore: Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Sarri

CLASSIFICA GRUPPO F: Feyenoord; Midtjylland, Lazio e Sturm Graz 3 punti