Stankovic nuovo allenatore della Sampdoria: ora è UFFICIALE

Dejan Stankovic è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico serbo arriva in blucerchiato dopo l’esonero di Marco Giampaolo

Dejan Stankovic torna in Italia e in Serie A. E non è affatto una notizia banale, visti i trascorsi dell’ex centrocampista serbo prima con la Lazio e poi soprattutto con l’Inter.

Ora di strada ne ha fatta e come allenatore, dopo tre anni importanti alla Stella Rossa. Ora arriva un’opportunità che può svoltargli la carriera, quella della Sampdoria. I blucerchiati sono all’ultimo posto in classifica dopo un inizio di stagione da incubo, culminato con la sonora sconfitta casalinga per 0-3 nello scontro diretto contro il Monza. L’addio a Marco Giampaolo è stato immediato dopo la partita e la candidatura di Stankovic ha preso sempre più piede con il passare dei giorni.

Sampdoria, UFFICIALE l’arrivo di Stankovic

Poi è arrivato l’accordo, come vi abbiamo riportato, e ora la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore attraverso un post su Twitter. La notizia era nota da giorni, ma stamattina il serbo ha firmato con il club doriano un contratto fino al 2023 con opzione per la stagione successiva. Già nel pomeriggio di oggi dirigerà il primo allenamento e si parla già delle modifiche tattiche che potrebbe apportare alla squadra. Perché due punti soltanto non sono accettabili e l’inversione di tendenza dovrà essere immediata.