Colpo Champions per il Milan: ormai la scelta è fatta

Il Milan prova a ripartire dopo la disfatta di Londra e guarda al mercato: hanno già deciso, è lui il rinforzo ideale per la Champions

Il Milan si riscopre fragile. Falcidiata dagli infortuni, la squadra rossonera soccombe sul campo del Chelsea in Champions League. Il 3-0 finale è la fotografia della prestazione degli uomini di Pioli che raramente sono riusciti ad impensierire la retroguardia inglese.

Ora per riuscire ad approdare agli ottavi di finale servirà iniziare fare bottino pieno tra una settimana nella gara di ritorno. Intanto c’è da analizzare quanto accaduto a Londra ed è evidente, pur con l’attenuante degli infortuni, qualcosa al Milan manca per competere ad alti livelli in Europa. I rossoneri hanno bisogno di ulteriore qualità per ben figurare contro le grandi del calcio continentale e il mercato può dare una mano a Pioli.

Maldini e Massara sono pronti a cogliere eventuali occasioni e c’è chi indica quale sarebbe il colpo giusto per fare il salto di qualità in Europa. Proprio questo ha chiesto Calciomercato.it nel suo sondaggio Twitter: “Milan che crolla in Champions League contro il Chelsea. Quale sarebbe l’innesto ideale che porterebbe i rossoneri ad alzare l’asticella anche in Europa?”. Il risultato è una sentenza.

Calciomercato Milan, Ziyech per la Champions

I nomi sono quattro e tutti accostati ai rossoneri anche di recente: da Asensio a Ndicka, passando per Okafor e Ziyech, chi è il profilo giusto? I tifosi fanno una scelta netta: è il trequartista del Chelsea, fuori dai piani anche di Potter, a prendere la maggioranza delle preferenze.

I voti che vanno a lui sono il 46,3% del totale della risposte, una percentuale che quasi doppia quella del ‘rivale’ più vicino. Si tratta di Okafor che si ferma al 24,4%, superando anche Asensio al 22%. Soltanto il 7,3% indica in Ndicka il colpo giusto per provare a fare strada anche in Champions League. Ora tocca a Maldini e Massara fare la loro scelta.